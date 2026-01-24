Sci, Coppa del Mondo: capolavoro Franzoni sulla Streif, la discesa di Kitzbühel si tinge d'azzurro

Marco Odermatt manca la vittoria in discesa sulla Streif di Kitzbuhel, che si tinge d'azzurro. Il tricolore sventola in Austria per il capolavoro di Giovanni Franzoni, che conquista la seconda vittoria in Coppa del Mondo e il quarto podio in un mese con un autentico capolavoro. L'azzurro commette qualche sbavatura nella parte alta, ma è perfetto nella seconda metà del tracciato: linee perfette, velocità altissima e traiettorie da manuale. Nasce così il suo strepitoso crono di 1.52.31, che lo rende imprendibile per tutti. Deve arrendersi Marco Odermatt, disperato all'arrivo per quel secondo posto a 7/100 dal vincitore, mentre il vero brivido arriva da un protagonista a sorpresa. Il francese Maxence Muzaton, sceso col pettorale numero 29, guadagna più di mezzo secondo a metà circuito e poi chiude terzo (+0.39). Franzoni dunque dedica un'altra vittoria al compianto Matteo Franzoso, e doma un altro gigante dello sci: dopo Wengen, ecco Kitzbuhel.



Sfuma invece il bis azzurro sul podio, visto che Muzaton doma Florian Schieder: quarto l'altoatesino (+0.67), che precede Allegre (+0.68) e Hintermann (+0.71). Top-10 per Paris che è settimo (+0.93), precedendo Vogt (+0.95), Hrobat (+0.96) e Monsen (+1.26). Sfuma un piazzamento nei dieci per Casse, 11° e beffato da due atleti con pettorali alti (+1.40), mentre deludono e sbagliano tanto sia Kriechmayr (13°) che von Allmen (16°). Innerhofer chiude 28° (+1.90), 40° e 41° Bosca (+2.45) e Alliod (+2.48). Odermatt vede sfumare la vittoria, ma allunga nella Coppa di specialità: 460 punti lo piazzano davanti a von Allmen (300) e al duo Franzoni-Paris (216). Lo svizzero ha la Coppa del Mondo generale in tasca, con 1285 punti: più del doppio di Braathen (618) e McGrath (578), Franzoni è nono (456) ed è il miglior azzurr