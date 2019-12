Sci, Coppa del Mondo: a Schmidhofer la discesa femminile di Lake Louise, Marsaglia grande terza

COPPA DEL MONDO

Il secondo appuntamento stagionale con la velocità femminile si chiude con la vittoria di Nicole Schmidhofer. A Lake Louise (Canada) l'austriaca centra il quarto successo in Coppa del Mondo con una discesa perfetta, chiusa in 1:49.92. Schmidhofer precede di 13 centesimi “Her Majesty” Mikaela Shiffrin, terza la romana Francesca Marsaglia (+0.43), che batte di soli due centesimi la ceca Ester Ledecka. Dodicesima Sofia Goggia.

Avvio spostato di mezz'ora sulla “Men's Olympic” per via delle condizioni della pista. Si scende dunque alle 21 italiane, e la partenza è di quelle forti: con il numero 2 c’è Ester Ledecka, vincitrice della discesa del venerdì. La ceca mette subito paura con il suo 1:50.37, ma c'è chi fa meglio. Ad esempio, Nicole Schmidhofer. L'austriaca trova la quarta vittoria in Coppa del Mondo, stampando un 1:49.92 inarrivabile per tutte, anche per “Sua Maestà” Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse statunitense si ferma a 13 centesimi dalla vincitrice e precede una grande Francesca Marsaglia, autrice di una discesa perfetta, soprattutto nella parte tecnica. La romana è al primo podio in Coppa del Mondo: terza a +0.43 dalla vincitrice e di soli due centesimi meglio rispetto a Ledecka. Completano la top 10 Corinne Suter, Kira Weidle, Romane Miradoli, Tamara Tippler, Viktoria Rebensburg e Alice McKennis. Avrebbe potuto essere nel gruppetto delle migliori anche Sofia Goggia, ma la bergamasca paga a caro prezzo gli errori su due porte e accusa un ritardo di +1.32. Elena Curtoni chiude al 18esimo posto (+1.80), 33esima Nadia Delago, esce anzitempo la sorella Nicol.

Vedi anche Sci Sci alpino, Coppa del Mondo: vince Feuz, Paris finisce decimo