Segna Doumbia e lo Sporting passa a Lens, sorpresa Sabah con lo Slavia Praga

13 Ott 2026 - 20:54
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Il secondo turno di Champions League si è aperto con i due anticipi delle 18:45, che hanno visto i successi, entrambi per 2-0, dello Sporting Lisbona e del Sabah Baku. I lusitani passano in casa del Lens con le reti di Suarez nel primo tempo e dell'azzurrino di Mancini, Doumbia, alla prima rete in Champions dopo la gioia della prima convocazione nella nazionale maggiore. Nell'altra gara primo successo a sorpresa per i debuttanti azeri del Sabah, che si impongono in casa sullo Slavia Praga con i gol di Parris e Mickels.

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