Playoff mondiali donne, Italia-Bielorussia 1-1: azzurre in finale con la Finlandia a dicembre

"L'obiettivo l'abbiamo centrato, arrivare a giocarci la finale playoff. Era quello che volevamo prima di questo doppio confronto, magari potevamo fare meglio oggi, però c'è tanta voglia di arrivare a dicembre, sicuramente in migliori condizioni dopo esserci ritrovati dopo tanto tempo, e c'è voglia di andare in Brasile". Così il ct della nazionale femminile, Andrea Soncin, ai microfoni della Rai dopo l'1-1 con la Bielorussia a Firenze belle qualificazioni per i Mondiali 2027, in Brasile. Dopo la vittoria 2-0 all'andata, per le azzurre era pronosticato un altro successo, che però non è arrivato. "Sicuramente la responsabilità è mia - ha ammesso il ct -. Eravamo talmente tanto in controllo dopo il vantaggio di Bonansea a inizio gara che invece di accelerare il ritmo della giocata ci siamo adeguati a loro passività. È una cosa sulla quale stiamo battendo, a livello di mentalità, di non accontentarsi".