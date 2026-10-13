Playoff mondiali donne, Italia-Bielorussia 1-1: azzurre in finale con la Finlandia a dicembre

L'Italia si è qualificata per il secondo turno dei play-off europei per la partecipazione ai Mondiali femminili 2027, in programma in Brasile. A Firenze, le azzurre di Andrea Soncin hanno pareggiato 1-1 con la Bielorussia, superata 2-0 all'andata, è ottenuto così il passaggio al turno decisivo dove affronteranno la Finlandia. La rete azzurra è stata realizzata da Bonansea al 9' del primo tempo, per le ospiti ha segnato Olkhovik al 30' della ripresa.
Soncin: "C'è voglia di andare in Brasile"
"L'obiettivo l'abbiamo centrato, arrivare a giocarci la finale playoff. Era quello che volevamo prima di questo doppio confronto, magari potevamo fare meglio oggi, però c'è tanta voglia di arrivare a dicembre, sicuramente in migliori condizioni dopo esserci ritrovati dopo tanto tempo, e c'è voglia di andare in Brasile". Così il ct della nazionale femminile, Andrea Soncin, ai microfoni della Rai dopo l'1-1 con la Bielorussia a Firenze belle qualificazioni per i Mondiali 2027, in Brasile. Dopo la vittoria 2-0 all'andata, per le azzurre era pronosticato un altro successo, che però non è arrivato. "Sicuramente la responsabilità è mia - ha ammesso il ct -. Eravamo talmente tanto in controllo dopo il vantaggio di Bonansea a inizio gara che invece di accelerare il ritmo della giocata ci siamo adeguati a loro passività. È una cosa sulla quale stiamo battendo, a livello di mentalità, di non accontentarsi".
Con la Finlandia, ha aggiunto Soncin, "saranno partite (prevista andata e ritorno, ndr) completamente differenti rispetto a queste che abbiamo fatto contro la Bielorussia. Troveremo una squadra molto organizzata ma che avrà un approccio differente, quindi avremo tempo e modo per analizzare, per pensare, per studiare, ma intanto abbiamo superato il primo scalino che era quello che volevamo e ci andiamo a giocare la finale per accedere al mondiale".