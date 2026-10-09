Sci, Brignone: "Miglioro in fretta ma per tornare c'è ancora bisogno di tempo"

"A fine agosto mi sono operata, anche pensando alla mia vita dopo, ora sto facendo fisioterapia e miglioro in fretta, sono contenta del percorso che sto facendo, almeno è più facile del recupero dall'infortunio dell'anno scorso. Voglio tornare a fare quello che mi piace, ma quando starò bene. C'è ancora bisogno di tempo". La campionessa olimpica di sci Federica Brignone predica cautela sul suo rientro in pista dopo l'operazione al ginocchio sinistro. "Il futuro? Mi piace da morire sciare e fare questa vita, mi sento una privilegiata a poter essere ancora qui e fare l'atleta. L'anno scorso non sono riuscita a fare la stagione, ma solo un mese, un mese e mezzo di sci, ha aggiunto nel corso del Media Day della Fisi, all'Armani Teatro di Milano la Brignone, che si è detta "emozionata" a rivedere le immagini di Milano-Cortina con i due ori vinti in SuperG e gigante.