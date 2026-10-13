Inter-Bruges, Marotta: "Champions? Vogliamo giocarcela fino alla fine. Mettiamo fieno in cascina"

La Champions è sogno o obiettivo? Il dibattito prosegue con il parere del presidente: "Abbiamo l'obbligo di dare il massimo contro avversari molto agguerriti e di giocarcela fino alla fine. In Champions, tutte le partite sono difficili". Infine, commento sullo stadio che non sarà di proprietà: "Sarebbe stato un percorso molto difficile, quindi abbiamo optato per questa soluzione perché l'eventuale utilizzo del nuovo stadio vorrebbe dire giocare ancora a San Siro. La difficoltà nel trovare aree per questa esigenza erano oggettive, farlo col Milan che è l'altra squadra di questa città è comunque una sinergia che potrà portare benefici a entrambe".