Sci, Brignone: "Sono felicissima, con l'adrenalina non ho sentito dolore"

Settimo posto per l'azzurra nella prima manche del gigante di Kronplatz: "Ora voglio ritrovare le mie sensazioni"

20 Gen 2026 - 12:07
"È stata difficile, ero tranquilla in questi giorni ma quando ho messo fuori i bastoni non ero sicura di essere pronta. Con la manche che non girava così tanto avevo paura di non andare abbastanza profonda, ho ricercato quello ma sono partita un po' rigida e in queste condizioni è tosta. Poi mi sono ricordata di respirare che ero già dopo il primo intermedio e da lì è andata un po' meglio". Straordinaria Federica Brignone, settima nella prima manche del gigante di Coppa del mondo di Plan de Corones al rientro dopo 300 giorni dal brutto infortunio. "Mi sono sentita bene, più mi scaldo e meglio sto. Con l'adrenalina il dolore non l'ho sentito troppo, sono contentissima: è stato un ottimo test", ha aggiunto la campionessa valdostana. "Ora voglio ritrovare le mie sensazioni, come so sciare".

