Sci, altra caduta ai Campionati Italiani: Gaia Viel in codice rosso

Scesa con il pettorale 18 nel SuperG (poi vinto da Laura Pirovano), l'atleta è stata stabilizzata in pista e poi trasferita in elicottero in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento. Viel aveva chiuso 29.ma nel gigante di giovedì ed è già nel giro della Nazionale, avendo preso parte ad alcune gare di Coppa Europa.