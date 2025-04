Brutta caduta per Federica Brignone ai Campionati Italiani: l'azzurra rompe tibia e perone, Olimpiadi a rischio

La 34enne di La Salle, che aveva appena vinto la Coppa del Mondo generale, ha inforcato la porta con un braccio per poi cadere costringendo i sanitari a intervenire con toboga ed elicottero per trasportarla all’ospedale di Trento. Brignone, secondo le ricostruzioni, nella caduta avrebbe subito la rotazione del ginocchio che poi ha causato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone come riportato dalla TAC.