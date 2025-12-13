Basket, Petrucci: "Dal 2027 parte l'avventura della Nba in Europa"

"Ormai è fatta. Direi anzi che è ufficiale. Dal 2027 parte l'avventura della Nba in Europa. Un campionato a 16 squadre, alcune fisse e altre che entrano per meriti sportivi; l'obbligo di partecipare ai propri campionati e i giocatori disponibili per le Nazionali. Con tutte le grandi capitali d'Europa. Quindi anche con Roma, in Italia, oltre a Milano". Lo afferma, in un'intervista a Il Messaggero, il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci. "Questo progetto che coinvolge l'Europa - aggiunge - conferma l'importanza del nostro sport. E partendo dalle grandi squadre di calcio: saranno coinvolte Manchester, Londra, Parigi perché il Psg ha confermato il suo interesse, come Monaco con il Bayern, che ha già una grande squadra di basket. Poi Istanbul, Atene, Madrid e forse anche Barcellona". "Di sicuro - prosegue Petrucci - Roma e Milano sono le uniche due città italiane che rientrano nel progetto. Risulta anche a me che a Milano, e da tempo, si stiano muovendo molte cose, magari intorno ai nomi che ha fatto lei. Ma anche a Roma abbiamo grandi imprenditori, c'è un interesse concreto. Nella nostra città ci sono realtà importanti, anche se al momento le squadre non sono ai vertici del basket italiano: parlo della Virtus, della Luiss e della Stella Ebk che hanno alle spalle proprietà solide. E lo sbarco dell'Nba non può non essere visto come un'opportunità". "Ho parlato con Sport&Salute - afferma ancora il presidente della Federbasket -, ossia con Diego Nepi e Marco Mezzaroma: mi hanno garantito che il Centrale del Foro Italico, che per inciso fu costruito quando ero presidente del Coni, avrà una copertura entro l'estate 2027. Del resto sul Centrale ha già giocato la pallavolo alcuni anni fa; il basket invece non può svolgersi all'aperto e ci vuole il tetto. Poi c'è anche la possibilità di riadeguare il Palaeur al basket. E credo che a Roma ci siano imprenditori che insieme al Comune potrebbero costruire nuove strutture. Invece a Milano potrebbe essere utilizzato l'impianto di Santa Giulia, dove per le prossime Olimpiadi ci sarà l'hockey su ghiaccio".