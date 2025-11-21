Lara Gut-Behrami si fa male in allenamento: è la fine della carriera della campionessa olimpica?

Brutta tegola per lo scii svizzero: Lara Gut-Behrami, oro Olimpico nel Supergigante a Pechino 2022, in seguito a una brutta caduta durante un allenamento a Copper Mountain, negli Stati Uniti, ha rimediato un infortunio al ginocchio sinistro che, secondo le prime analisi, sembra molto grave. Swiss-Ski ha annunciato che maggiori dettagli saranno forniti dopo le visite più approfondite alle quali la 34enne moglie dell'ex calciatore Valon Behrami si sottoporrà in Svizzera, dove rientrerà al più presto: "Lara Gut-Behrami è caduta ieri, giovedì 20 novembre 2025, durante l'allenamento di SuperG a Copper Mountain, in Colorado. I primi esami sul posto hanno evidenziato una lesione al ginocchio sinistro. La campionessa olimpica tornerà ora in Svizzera per sottoporsi a esami medici approfonditi per determinare l'entità dell'infortunio.Ulteriori informazioni saranno rese note non appena saranno disponibili i risultati medici".

Secondo il quotidiano svizzero Blick, la ticinese nell'incidente avrebbe riportato la rottura del legamento crociato e danni al menisco, oltre che una commozione cerebrale. Un infortunio grave che, se venisse confermato, metterebbe fine alla carriera della ticinese in quella che sarebbe dovuta essere la sua ultima stagione, con le Olimpiadi di Milano Cortina in programma già in febbraio.