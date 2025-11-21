Logo SportMediaset

Sci
SUPERG

Lara Gut-Behrami si fa male in allenamento: è la fine della carriera della campionessa olimpica?

Brutta caduta per la 34enne moglie dell'ex calciatore Valon Behrami: se verrà confermata la rottura del crociato non potrà recuperare in tempo per le prossime Olimpiadi 

21 Nov 2025 - 12:24
© IPA

© IPA

Brutta tegola per lo scii svizzero: Lara Gut-Behrami, oro Olimpico nel Supergigante a Pechino 2022, in seguito a una brutta caduta durante un allenamento a Copper Mountain, negli Stati Uniti, ha rimediato un infortunio al ginocchio sinistro che, secondo le prime analisi, sembra molto grave. Swiss-Ski ha annunciato che maggiori dettagli saranno forniti dopo le visite più approfondite alle quali la 34enne moglie dell'ex calciatore Valon Behrami si sottoporrà in Svizzera, dove rientrerà al più presto: "Lara Gut-Behrami è caduta ieri, giovedì 20 novembre 2025, durante l'allenamento di SuperG a Copper Mountain, in Colorado. I primi esami sul posto hanno evidenziato una lesione al ginocchio sinistro. La campionessa olimpica tornerà ora in Svizzera per sottoporsi a esami medici approfonditi per determinare l'entità dell'infortunio.Ulteriori informazioni saranno rese note non appena saranno disponibili i risultati medici".
Secondo il quotidiano svizzero Blick, la ticinese nell'incidente avrebbe riportato la rottura del legamento crociato e danni al menisco, oltre che una commozione cerebrale. Un infortunio grave che, se venisse confermato, metterebbe fine alla carriera della ticinese in quella che sarebbe dovuta essere la sua ultima stagione, con le Olimpiadi di Milano Cortina in programma già in febbraio. 

Due volte campionessa assoluta di Coppa del Mondo (2016 e 2024), Gut-Behrami ha concluso la scorsa stagione al secondo posto nella classifica generale dietro Federica Brignone. La campionessa azzurra a sua volta ha subito un grave infortunio ad aprile e non è ancora tornata alle competizioni.

Esplosa sulla scena a soli 17 anni, con la prima delle sue 48 vittorie in Coppa del Mondo, Gut-Behrami aveva programmato di concludere la sua carriera alla fine di questa stagione olimpica e difendere il titolo di Super-G di Pechino ai Giochi di Milano-Cortina del 2026. Dopo un periodo di preparazione estiva, la sciatrice di Comano ha iniziato la stagione con un terzo posto a fine ottobre nello slalom gigante di Sölden, che ha segnato il suo 101/o podio. 

lara gut behrami
infortunio
allenamento
olimpiadi milano-cortina 2026
olimpiadi invernali 2026

