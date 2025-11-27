Milano-Cortina, Zoeggeler: "Nazionale slittino punta a podio squadra e individuale"

"La squadra è molto gasata, i ragazzi si stanno allenando fortissimo. Le prospettive sono quelle di salire sul podio sia come squadra che nell'individuale. Dominik Fischnaller ha le carte in regola ma sappiamo che non sarà facile. Io lo vedo molto carico". Lo ha dichiarato Armin Zoeggeler, direttore tecnico della nazionale di slittino, in un'intervista concessa al Corriere dell'Alto Adige. Zoeggeler, che ieri a Olimpia ha partecipato alla cerimonia di accensione della fiaccola ed è stato tra i primi tedofori, ha parlato anche dell'importanza di avere una pista in Italia: "Per me c'è sempre stata una sola opzione: correre a Cortina. Il posto è perfetto e la pista già la conoscevamo. Adesso che la stiamo testando posso confermare che è stata realizzata molto bene. Soprattutto, era l'ultima chance per avere una pista in Italia e non potevamo permetterceli di perderla: sarà un'infrastruttura fondamentale anche dopo le Olimpiadi per il futuro di slittino, bob e skeleton".