Sci, Coppa del Mondo: Shiffrin dominante nello slalom di Gurgl

Mikaela Shiffrin è inarrestabile: se la prima manche dello slalom di Gurgl in Austria sembrava lasciare quantomeno incertezza sul finale, la seconda parte di prova dell'americana spazza ogni dubbio. Il tempo complessivo della statunitense, se paragonato a quello delle altre, è spaventoso: 1'48"11, vale a dire più di un secondo migliore rispetto a quello di Lara Colturi. +1"23 il distacco, con la 19enne che sogna di regalare all'Albania la prima vittoria in Coppa del Mondo. Speranza che sin da subito svanisce, perché già dalle prime fasi della seconda prova Shiffrin, invece di contenere, accelera e il vantaggio aumenta. Così, invece che il primo successo per l'Albania, arriva il numero 103 in Coppa del Mondo e il 66esimo in slalom per la leggendaria Shiffrin.