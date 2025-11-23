Sci, Coppa del Mondo: Shiffrin dominante nello slalom di Gurgl

L'americana si impone in Austria davanti a Colturi e Rast. Diciottesima Della Mea
© Getty Images
Mikaela Shiffrin domina: l'americana stravince lo slalom femminile di Coppa del mondo a Gurgl. E' il 66° successo in questa specialità, il 103° in totale per la statunitense, che si impone con il tempo complessivo di 1'48"11. Distacchi abissali: la seconda, l'italo-albanese Lara Colturi, chiude a +1"23, mentre il podio si completa con la svizzera Camille Rast (+1"41). Diciottesimo posto per l'unica italiana arrivata in seconda manche: 1'52"23 per Lara Della Mea.
Mikaela Shiffrin è inarrestabile: se la prima manche dello slalom di Gurgl in Austria sembrava lasciare quantomeno incertezza sul finale, la seconda parte di prova dell'americana spazza ogni dubbio. Il tempo complessivo della statunitense, se paragonato a quello delle altre, è spaventoso: 1'48"11, vale a dire più di un secondo migliore rispetto a quello di Lara Colturi. +1"23 il distacco, con la 19enne che sogna di regalare all'Albania la prima vittoria in Coppa del Mondo. Speranza che sin da subito svanisce, perché già dalle prime fasi della seconda prova Shiffrin, invece di contenere, accelera e il vantaggio aumenta. Così, invece che il primo successo per l'Albania, arriva il numero 103 in Coppa del Mondo e il 66esimo in slalom per la leggendaria Shiffrin.
A completare il podio è Camille Rast: la svizzera chiude a +1"41 dalla vincitrice di giornata, ma anticipa per 18 centesimi la connazionale Wendy Holdener. Alla seconda manche accede solo un'italiana: Lara Della Mea, undicesima in mattinata, non va oltre il diciottesimo posto con il tempo di 1'52"23. Seconda vittoria in tre gare dall'inizio della nuova stagione per Shiffrin, prima ovviamente sia in classifica generale (250 punti) che in quella di specialità (200).