Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Sci
SCI ALPINO

Sci, Coppa del Mondo: Shiffrin dominante nello slalom di Gurgl

L'americana si impone in Austria davanti a Colturi e Rast. Diciottesima Della Mea

23 Nov 2025 - 14:43
© Getty Images

© Getty Images

Mikaela Shiffrin domina: l'americana stravince lo slalom femminile di Coppa del mondo a Gurgl. E' il 66° successo in questa specialità, il 103° in totale per la statunitense, che si impone con il tempo complessivo di 1'48"11. Distacchi abissali: la seconda, l'italo-albanese Lara Colturi, chiude a +1"23, mentre il podio si completa con la svizzera Camille Rast (+1"41). Diciottesimo posto per l'unica italiana arrivata in seconda manche: 1'52"23 per Lara Della Mea.

Mikaela Shiffrin è inarrestabile: se la prima manche dello slalom di Gurgl in Austria sembrava lasciare quantomeno incertezza sul finale, la seconda parte di prova dell'americana spazza ogni dubbio. Il tempo complessivo della statunitense, se paragonato a quello delle altre, è spaventoso: 1'48"11, vale a dire più di un secondo migliore rispetto a quello di Lara Colturi. +1"23 il distacco, con la 19enne che sogna di regalare all'Albania la prima vittoria in Coppa del Mondo. Speranza che sin da subito svanisce, perché già dalle prime fasi della seconda prova Shiffrin, invece di contenere, accelera e il vantaggio aumenta. Così, invece che il primo successo per l'Albania, arriva il numero 103 in Coppa del Mondo e il 66esimo in slalom per la leggendaria Shiffrin.

A completare il podio è Camille Rast: la svizzera chiude a +1"41 dalla vincitrice di giornata, ma anticipa per 18 centesimi la connazionale Wendy Holdener. Alla seconda manche accede solo un'italiana: Lara Della Mea, undicesima in mattinata, non va oltre il diciottesimo posto con il tempo di 1'52"23. Seconda vittoria in tre gare dall'inizio della nuova stagione per Shiffrin, prima ovviamente sia in classifica generale (250 punti) che in quella di specialità (200).

Leggi anche

Coppa del Mondo: Rassat vince lo slalom di Gurgl, primo podio per il Belgio

shiffrin
sci

Ultimi video

01:44
Sul Tonale per Elly

Sul Tonale per Elly

01:25
DICH PANZERI SU BASSINO DICH

Il dottor Panzeri sull'intervento di Marta Bassino: "Olimpiadi? Molto difficile"

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:18
DICH PROF PANZERI PRESIDENTE COMMISSIONE MEDICA FISI DICH

Panzeri: "Artroscopia a Brignone per velocizzare il recupero che sta andando bene"

05:58
DICH BRIGNONE FORO ITALICO DICH

Brignone: "Recupero, ma è tosta. Ecco cosa ho detto a Sinner"

01:15
Supergrostè, che show

Supergrostè, che show

01:58
Verso Milano Cortina 2026

Verso Milano Cortina 2026

01:17
DICH PARIS PER SITO 14/4 DICH

Paris: “L’esperienza la mia arma in più”

01:15
DICH MALAGO' SU INFORTUNIO BRIGNONE DICH

Malagò: "Federica è un fenomeno, ci aspettiamo un'altra reazione di classe"

01:14
DICH PANZERI POST OPERAZIONE BRIGNONE DICH

Brignone, parla il chirurgo: "Operazione riuscita, ora vedremo di settimana in settimana"

00:42
DICH ANDREA FACCHINETTI SU BRIGNONE DICH

"L'umore resta alto, Brignone è una tigre e si sa"

02:44
DICH PANZERI SU BRIGNONE DICH

Il medico: "Brignone è forte anche se non possiamo dare tempi di recupero"

03:01
MCH FEDERICA BRIGNONE MADONNINA MILANO MCH

Brignone arriva a Milano per operarsi

00:11
MCH BRIGNONE solo caduta MCH

Federica Brignone, le immagini della caduta ai Campionati Italiani

00:32
MCH SOCCORSI BRIGNONE 3/4 MCH

Brignone cade e si fa male: arrivano subito i soccorsi

01:44
Sul Tonale per Elly

Sul Tonale per Elly

I più visti di sci

Lara Gut-Behrami si fa male in allenamento: è la fine della carriera della campionessa olimpica?

Coppa del Mondo: Rassat vince lo slalom di Gurgl, primo podio per il Belgio

Federica Brignone: le immagini della terribile caduta agli Assoluti

DICH PARIS-VINATZER DICH

Vinatzer: "Ho provato a spingere ma sono caduto. Al Mondiale contano le medaglie"

Brignone, corsa contro il tempo per le Olimpiadi. Ma la FISI frena: "Non c'è una data per il ritorno sugli scii"

Brignone shock: si frattura tibia e perone in gara. Subito operata: "Intervento riuscito, ma si è rotta anche il crociato"

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:28
Mondiale U18, Favo verso semifinale con Austria: "Non sarà gara semplice"
16:26
Coppa Davis, Binaghi: "La scommessa è stata vinta"
16:06
Coppa Davis: le foto della finale Italia-Spagna
15:56
Cremonese-Roma: le foto della sfida
15:56
Aouani terzo nella Cinque Mulini di cross