Sci alpino: Maurberger vince slalom Fis di Diavolezza

Simon Maurberger si impone nel secondo slalom Fis in programma sulle nevi elvetiche di Diavolezza (Svizzera). Dopo il secondo posto del giorno precedente, il trentenne sudtirolese del Centro Sportivo Carabinieri ha centrato il successo scalando la classifica di una posizione per fermare il cronometro sull'1'22"00 con 0"29 di margine sullo spagnolo Alex Aubert Serracanta che lo precedeva a metà gara. In terza posizione si conferma sul podio il padrone di casa Luc Herrmann, seguito dall'altro sudtirolese Jakob Franzelin (1+"37), quarto dopo il quinto posto di mercoledì. Una convincente seconda manche ha permesso al ventenne di Montagna di risalire di due posizioni nella discesa decisiva; a seguire Lorenzo Gerosa è dodicesimo con Jacopo Ferretti 14esimo.