Milano-Cortina 2026, Roda rilancia le chance di Brignone: "Entro fine mese proverà a tornare sugli sci, a quel punto deciderà se esserci"

Concluse le Olimpiadi, Milano e Cortina d'Ampezzo guarderanno alle Paralimpiadi Invernali dove c'è ancora molto da fare, come sottolineato dal presidente del Comitato Paralimpico Italiano (CIP) Marco Giunio De Sanctis, che punterà a ottenere un risultato storico. "Vorrei che si parlasse di più di sport per disabili perché rappresenta una grande risorsa. E' un mondo che non ha una storia lunghissima, ma che in quest'ultimi quarant'anni ha toccato il tessuto connettivo del paese. Manca ancora la comunicazione che possa portare arrivare ai Giochi. Con il presidente del CONI stiamo puntando ad avere eventi sempre olimpici e paralimpici, perché ci stiamo muovendo nella stessa direzione - ha concluso il numero uno dello sport paralimpico italiano -. Lo sport invernale è diverso da quello estivo. C'è molta difficoltà e reclutare atleti disabili e trovare a competere a quei livelli. La promozione è una cosa, l'alto livello è un altro. Nel nostro caso sono quaranta atleti a fronte di 560 atleti che verranno da tutto il mondo. Sono numeri diversi dal mondo olimpico, ma dobbiamo tenere conto delle difficoltà di portare gli atleti. Vorrei che ci fosse un cambiamento di rotta rispetto ad altri paesi, però stiamo facendo passi in avanti".