Ancelotti: "Il Real Madrid dell'anno scorso non ha vinto per colpa degli infortuni. Il Mondiale con il Brasile è un sogno"

A parlarne è stato proprio Carlo Ancelotti, allenatore dei blancos fino allo scorso giugno, che ha spiegato dal suo punto di vista quali sono stati i motivi che hanno impedito al Real Madrid di avere la meglio sulle rivali in Spagna e in Europa: "Il problema è stato perdere tutta la difesa titolare: Militao, Carvajal, Rudiger che ha avuto qualche problema...ci siamo ritrovati a giocare con Valverde terzino destro e tutti questi imprevisti ci hanno fatto perdere la nostra solidità e ci è costato caro nelle partite che dovevamo assolutamente vincere. Non ci sono altre motivazioni". L'analisi del tecnico del Brasile, poi, si sposta su altri reparti del campo: "Anche il centrocampo ha sofferto questi problemi, perché siamo stati costretti a spostare Valverde e Tchouameni in posizione più arretrata, è normale che in mezzo al campo la squadra ne abbia risentito".