“Circles, il viaggio dei Giochi”: i Kataklò illuminano la notte di Livigno a un anno dalle Olimpiadi

A un anno dall’inizio dei Giochi Olimpici del 2026, che a Livigno prenderanno il via il 5 febbraio 2026 un giorno prima dell’accensione del braciere, Livigno stessa ha deciso di raccontare lo sport in modo innovativo, attraverso la lente della cultura e dell’intrattenimento. E così, in una notte magica, è andato in scena “Circles, il viaggio dei Giochi”, un’inedita opera teatrale "at the highest level" realizzata da Kataklò Athletic Dance Theater in collaborazione con l’autore Jacopo Pozzi, voce narrante dello spettacolo. Un viaggio nel cuore dello sport Olimpico e dell'Alpine Energy di Livigno, quello ideato da Pozzi e da Giulia Staccioli, fondatrice e direttrice creativa dei Kataklò, per oltre 70 minuti di meraviglia che hanno tenuto col fiato sospeso gli ospiti giunti nel Piccolo Tibet per l’occasione.