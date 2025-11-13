Atp Finals, De Minaur: "Momento buio dopo ko con Musetti"

"Un paio di giorni fa (dopo la sconfitta con Musetti, ndr) è stata una delle giornate più difficili della mia carriera. Mi sono trovato in un momento molto molto buio, potrei dire che odiavo lo sport. Ed eccoci due giorni dopo che mi sento benissimo con me stesso. E' incredibile". Così Alex De Minaur in conferenza stampa dopo il successo ottenuto contro Taylor Fritz alle Atp Finals, vittoria che tiene l'australiano in corsa per l'accesso in semifinale. "Ma più di ogni altre cosa, a prescindere dal risultato di oggi, avevo fatto pace con me stesso. E' stato un momento molto, molto importante - ha raccontato - Sapevo come volevo giocare, mi sarei impegnato dal primo all'ultimo punto. Volevo solo giocare a modo mio, alle mie condizioni. Per la prima volta dopo tanto tempo mi sono dimenticato dei risultati, del 'cosa succede se', di cosa accadrebbe se sbagliassi un colpo o perdessi una partita. Mi sono semplicemente impegnato a giocare come volevo dal primo punto all'ultimo. Un paio di giorni fa non l'ho fatto, è questo che mi ha fatto così male".