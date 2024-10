Fotografia, cucina, lettura e uncinetto oltre lo sci: chi era Matilde Lorenzi

Matilde Lorenzi avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 15 novembre. E' scomparsa nella notte all'Ospedale San Maurizio di Bolzano dove si trovava ricoverata da ieri in seguito a una caduta sulle piste della Val Senales, in Alto Adige, durante un allenamento. Sciatrice del Centro sportivo dell'Esercito Italiano, torinese di Villarbasse e componente della squadra junior femminile, nella passata stagione aveva vinto il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino e si era classificata al sesto posto in discesa e all'ottavo in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel, in Francia. Vantava un undicesimo posto in supergigante a St. Moritz nel dicembre 2023 come migliore piazzamento in Coppa Europa. Specialista delle prove veloci, cresciuta sulle piste di Sestriere assieme alla sorella, Matilde Lorenzi aveva esordito in Coppa Europa l'11 febbraio 2021 a Santa Caterina Valfurva in discesa libera.