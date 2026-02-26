Febbre da racchetta? Mario Tennis Fever vi trasformerà in novelli Sinner

La prima cosa che balzo all'occhio rispetto al passato è una grafica migliorata, con texture più dettagliate e una migliore risoluzione. Merito di una console decisamente più avanzata rispetto a quella che l'ha preceduta. I colpi non presentano particolari novità, ma quello che è subito evidente è una maggiore grandezza della pallina. Questo permette di rendere perfetto ciascun colpo e facilitare il gioco anche ai neofiti. Inoltre, ce ne sono tre tipi: lenta, normale e veloce, con quest'ultima che viene utilizzata nelle fasi finali dei tornei, nella modalità Storia e online. Il che rende più avvincente la sfida. Nel complesso, spicca la necessità di eseguire in velocità i colpi, altrimenti vi ritroverete spesso in difficoltà. Ai classici campi in erba, terra battuta e cemento, poi, ne sono stati inseriti altri che hanno effetti e rimbalzi beffardi e si sbloccano avanzando nella Storia.