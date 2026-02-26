Febbre da racchetta? Mario Tennis Fever vi trasformerà in novelli Sinner
Abbiamo provato il nuovo titolo della serie in esclusiva per Nintendo Switch 2: la recensionedi Alberto Gasparri
© Ufficio Stampa
Va bene il calcio, ok F1 e MotoGP, quante medaglie italiane ai Giochi di Milano Cortina 2026, ma da ormai qualche anno è il tennis lo sport che regala più emozioni agli italiani. Merito di Jannik Sinner e dei suoi trionfi, che hanno fatto esplodere la passione per la racchetta. Anche prima del fenomeno altoatesino, comunque, il tennis era uno degli sport più amati e praticati, come dimostrano pure i tanti videogiochi a esso dedicati. Titoli con licenze ufficiali o grandi classici tornati alla ribalta. E poi c'è Mario, uno che da sempre ha avuto dimestichezza con la racchetta. E la nota e rinomata serie Mario Tennis, nata nel 1995 per Virtual Boy, si completa oggi con un nuovo capitolo in esclusiva per Nintendo Switch 2: Mario Tennis Fever.
Tantissime le novità: dalla possibilità di scegliere uno fra 38 personaggi con peculiarità specifiche (il numero più alto della serie), con nuovi membri come Goomba, Ruboniglio e Baby Waluigi, all’introduzione di modalità inedite e delle racchette Frenesia, ben trenta, ciascuna dotata di poteri e abilità uniche che renderanno le partite imprevedibili. Mantenere uno scambio, infatti, caricherà la barra frenesia che, una volta piena, permetterà di scagliare potenti colpi capaci di ribaltare il corso di una partita in qualsiasi momento.
© Ufficio Stampa
In Mario Tennis Fever, vengono inoltre introdotte nuove modalità di gioco, in aggiunta a quelle più classiche che fanno ritorno in una veste che permetterà di soddisfare sia i veterani della serie, sia i nuovi giocatori. Sono presenti modalità online come la stanza online, una modalità di gioco casual con regole personalizzabili, oppure la modalità incontro per la classifica, una sfida competitiva in cui affrontare sfidanti da tutto il mondo. Nella modalità swing, invece, fino a quattro giocatori potranno sbizzarrirsi con ogni tipo di colpo utilizzando i comandi di movimento e divertendosi in partite ricche di caos ed energia in compagnia. Infine, la modalità Torri delle sfide, metterà a dura prova la scalata dei giocatori con una serie di sfide all’ultimo ace. Come ulteriore novità per la serie, in Mario Tennis Fever farà il suo debutto la modalità Storia: un viaggio in formato mini nei panni di Baby Mario che dovrà superare numerose sfide, affrontare nemici temibili e migliorare le proprie abilità per riconquistare il suo antico splendore. Qui, sarà possibile familiarizzare con le basi, padroneggiare la propria presenza sul campo e fare pratica con le tecniche di gioco.
Mario Tennis Fever supporta anche le funzionalità GameShare, che consente fino a quattro giocatori di scendere in campo insieme, ciascuno sulla propria console Nintendo Switch o Nintendo Switch 2, utilizzando una sola copia del gioco in comunicazione wireless locale. Inoltre, il gioco permette di scansionare alcuni amiibo compatibili, che permetteranno di cambiare l’aspetto delle palline da tennis utilizzate in partita.
© Ufficio Stampa
Primo impatto
La prima cosa che balzo all'occhio rispetto al passato è una grafica migliorata, con texture più dettagliate e una migliore risoluzione. Merito di una console decisamente più avanzata rispetto a quella che l'ha preceduta. I colpi non presentano particolari novità, ma quello che è subito evidente è una maggiore grandezza della pallina. Questo permette di rendere perfetto ciascun colpo e facilitare il gioco anche ai neofiti. Inoltre, ce ne sono tre tipi: lenta, normale e veloce, con quest'ultima che viene utilizzata nelle fasi finali dei tornei, nella modalità Storia e online. Il che rende più avvincente la sfida. Nel complesso, spicca la necessità di eseguire in velocità i colpi, altrimenti vi ritroverete spesso in difficoltà. Ai classici campi in erba, terra battuta e cemento, poi, ne sono stati inseriti altri che hanno effetti e rimbalzi beffardi e si sbloccano avanzando nella Storia.
Racchette frenesia
Come, detto, la novità principale è rappresentata dalle racchette Frenesia. Racchette speciali, che hanno dei poteri molto diversi tra loro e che si attivano andando a completare una barra di energia che si incrementa scambio dopo scambio. Diventa così possibile scatenare un caos infuocato sul campo con la racchetta di fuoco, creare una scivolosa superficie ghiacciata sul campo con la racchetta ghiaccio, scattare per raggiungere anche i colpi più difficili grazie alla racchetta scattante. Oppure, avrete la possibilità di rendere invisibile la pallina, fare colpi a forma di missile, mettere ostacoli sul campo e via dicendo. Sono letali, a volte fin troppo per chi è costretto a difendersi. A meno che non riusciate a colpire la pallina prima che tocchi terra: in questo caso rispedirete al mittente il colpo con lo stesso effetto speciale. In caso contrario, perderete sempre più forza, con evidenti rallentamenti negli spostamenti o anche esclusioni dal campo nel caso del doppio.
© Ufficio Stampa
Modalità Storia
Quanto alla modalità Storia, si tratta di una sorta di mega-tutorial utile per prendere confidenza con il gioco, ma senza picchi di avventura. Si svolge all'interno di un'accademia di tennis, dove, nei panni di Baby Mario, dovrete riacquisire la forma migliore e andare a guarire la Principessa Daisy attraverso boschi e paludi fino alla sfida con vari boss. Niente di particolarmente sfidante o memorabile dal punto di vista del level design.
Modalità Swing
Peccato che tra le altre modalità, quella denominata Swing e basata sui motion control, non spicchi per fedeltà. E' un diversivo piuttosto che un immersivo e viene giocata a parte da ogni altra modalità. I movimenti sono fin troppo basici, anche se vi ritroverete a fare qualche scambio con piacere. Ma simulare i colpi di un giocatore pro è un'altra cosa.
© Ufficio Stampa
Grafica e audio
Come detto, dal punto di vista grafico, Mario Tennis Fever eccelle per animazioni, dettagli e riflessi di luce, ma soprattutto non perde un colpo anche nei momenti più concitati. Per quanto riguarda il comparto audio, la vera novità riguarda la presenza di una telecronaca a opera del Fiore Parlante. Davvero simpatica e, comunque, anche disattivabile, se necessitate di concentrazione massima.
Conclusioni
Nel complesso si tratta Mario Tennis Fever è un gioco adatto a tutti, ma anche coinvolgente una volta presa confidenza von le palline veloci e i colpi Frenesia. Le modalità sono numerose, ma nessuna di queste spicca per profondità. Di certo si tratta di un titolo adatto più agli amanti del tennis che alle avventure di Mario e compagni nonostante la presenza di tantissimi personaggi e varianti.