Coppa del Mondo: Marco Odermatt vince il gigante di Sölden, ottavo Alex Vinatzer

Prima manche contraddistinta dal maltempo e dalla nebbia che ha costretto gli organizzatori ad abbassare la partenza al cancelletto di riserva, costringendo gli atleti a prendersi dei rischi a fronte di una visibilità ridotta. Tutto ciò ha influenzato la prestazione dei migliori con Marco Odermatt che ha commesso un grave errore sul muro centrale. Il fuoriclasse svizzero non si è però dato per vinto riuscendo a rimanere al comando in 58"18 con un solo centesimo di vantaggio sull'austriaco Marco Schwarz, tornato ad alti livelli dopo il grave infortunio e soprattutto in grado di recuperare terreno nel piano finale.