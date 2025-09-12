Federica Brignone allontana il rientro in vista di Milano-Cortina 2026: "La mia salute vale più di un evento sportivo"

"Il mio obiettivo è tornare a vivere la mia vita ed essere una donna sana che può praticare tutti gli sport che le piacciono. Per me questo è il focus principale, oltre a tornare quest’inverno Ho voglia di tornare sugli sci, penso che ce la farò, è una sfida che voglio accettare. Per tanti motivi, uno su tutti. Voglio dire io basta, non essere costretta da un infortunio. Anche questo deve essere chiaro - ha sottolineato Brignone in un'intervista a La Repubblica -. Non c’è ancora una data per il ritorno sugli sci, è lontano quel momento: corsa laterale, bloccaggi, no no, non sono assolutamente pronta. Ormai è successo, possiamo vivere il presente e soprattutto crearci un bel futuro. Gli incidenti capitano, ma decidiamo noi quanto ci possano fare del male".