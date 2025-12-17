Santos, si pensa al ritorno di un ex Inter

Dopo l'impresa compiuta in Brasilerao (retrocessione evitata e qualificazione alla prossima Copa Sudamericana), il Santos starebbe valutando un clamoroso ritorno. Gabriel Barbosa, per tutti Gabigol, potrebbe fare rientro al Peixe dopo la deludente parentesi al Cruzeiro. Il classe '96 era cresciuto nel vivaio del Santos prima di passare all'Inter nel 2016 e ora il club vorrebbe provare a riportarlo a casa. Secondo quanto riportato da Ge Globo, però, il principale ostacolo resta l’ingaggio elevatissimo del giocatore: circa 2,5 milioni di reais al mese, una cifra fuori portata per le casse del club bianconero. Affinché l'operazione possa concretizzarsi, il calciatore dovrebbe abbassare le sue richieste economiche.