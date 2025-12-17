Logo SportMediaset

Italia, il Mondiale potrebbe valere 9 milioni di euro. Cifra record per chi vince

Alla squadra campione andranno circa 42,6 milioni di euro: all'altra finalista circa 28 

di Redazione
17 Dic 2025 - 14:11

Sarà la Coppa del Mondo di calcio più ricca di sempre. Il Consiglio Fifa si è riunito in vista della finale della Coppa Intercontinentale a Doha, in Qatar, e ha preso decisioni chiave in merito allo sviluppo del calcio giovanile e alle questioni di governance. Con l'entusiasmo crescente dopo il sorteggio finale, avvenuto il 5 dicembre 2025 a Washington DC, il Consiglio ha approvato un contributo finanziario record di 620 milioni di euro, da distribuire alla Coppa del Mondo Fifa 2026

La quota maggiore - 560 milioni di euro, con un aumento del 50% rispetto all'edizione precedente - sarà distribuita come premio in denaro tra le 48 squadre partecipanti. Alla squadra campione andranno circa 42,6 milioni di euro, mentre alla finalista andranno circa 28 milioni. Alla squadra terza classificata andranno circa 24 milioni di euro, a seguire contributi dalla quarta fino all'ultima posizione. Chi uscirà nella prima fase porterà comunque a casa circa 7 milioni di euro. Inoltre, ogni squadra qualificata riceverà 1,2 milioni di euro per coprire i costi di preparazione. Ciò significa che a tutte le Federazioni Membri Partecipanti saranno garantiti almeno 9 milioni di euro ciascuna per la loro partecipazione al torneo del prossimo anno. Pertanto la squadra vincitrice della Coppa del Mondo porterà a casa oltre 50 milioni di euro.

"La Coppa del Mondo Fifa 2026 sarà rivoluzionaria anche in termini di contributo finanziario alla comunità calcistica mondiale", ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino.

