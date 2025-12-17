Italia, il Mondiale potrebbe valere 9 milioni di euro. Cifra record per chi vince

Sarà la Coppa del Mondo di calcio più ricca di sempre. Il Consiglio Fifa si è riunito in vista della finale della Coppa Intercontinentale a Doha, in Qatar, e ha preso decisioni chiave in merito allo sviluppo del calcio giovanile e alle questioni di governance. Con l'entusiasmo crescente dopo il sorteggio finale, avvenuto il 5 dicembre 2025 a Washington DC, il Consiglio ha approvato un contributo finanziario record di 620 milioni di euro, da distribuire alla Coppa del Mondo Fifa 2026.