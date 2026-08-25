MOSSE GIALLOROSSE

Calciomercato Roma: è arrivato Oosterwolde, prestito con diritto che può diventare obbligo

Il terzino olandese arriva dal Fenerbahce in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo

25 Ago 2026 - 11:17
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

La Roma accoglie Jayden Oosterwolde. Il terzino olandese, classe 2001, è arrivato nella Capitale martedì prima di sottoporsi alla consueta trafila fatta di visite mediche, idoneità sportiva al Coni, firma sul nuovo contratto e annuncio ufficiale.

Roma, quanto costa Oosterwolde?

 Il club giallorosso ha chiuso la trattativa col Fenerbahce per un prestito oneroso a un milione di euro e diritto di riscatto che può diventare obbligo a 15 milioni dopo almeno venti presenze da 45 minuti.

Chi è Oosterwolde

 Jayden Quinn Oosterwolde approda alla Roma come un innesto di grande duttilità tattica: nato a Zwolle il 26 aprile 2001 da padre del Suriname e madre di origini indonesiane, l'esterno olandese alto 1,89 metri garantisce grande copertura sia sulla fascia sinistra sia come braccetto nella difesa a tre.

Cresciuto nel vivaio del Twente fino all'esordio con assist in Eredivisie nel 2020, il calciatore ha conosciuto una lunga gavetta prima di approdare in Italia nel gennaio 2022 al Parma in Serie B, periodo ricordato anche per il celebre aneddoto del capitano Gigi Buffon che gli "allungò" 5.000 euro per coprire una sanzione di squadra dovuta a un ritardo a cena; poi, nel gennaio 2023, la cessione al Fenerbahce per 7 milioni, dove ha conquistato una Coppa di Turchia e una Supercoppa nel 2025 accumulando anche 43 presenze stagionali tra campionato ed coppe europee nell'ultima annata.

Forte della consacrazione ottenuta a Istanbul sotto la guida di José Mourinho - tecnico con cui ha instaurato un legame speciale basato sulla rigida dedizione tattica e caratteriale -, Oosterwolde sfrutterà ora la vetrina del club capitolino al fianco dei connazionali Devyne Rensch e Donyell Malen per provare a conquistare una storica prima chiamata con la Nazionale maggiore Oranje, dopo essere stato ignorato anche dalle selezioni giovanili.

Roma-Fiorentina, le foto del match

1 di 11
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

roma
mercato

Ultimi video

01:42
Chivu: "Vogliamo che Lautaro resti, domani vediamo come sta"

Chivu: "Vogliamo che Lautaro resti ma il mercato è bastardo"

01:30
Calciomercato, Raimondi: "Pio Esposito, contratto da top player"

Calciomercato, Raimondi: "Pio Esposito, contratto da top player"

01:40
CLIP MN OK MERCATO INTER E ALTRE BIG - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "L'Inter deve vendere, Kean verso Como"

01:23
CLIP MN OK MERCATO JUVENTUS - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "Juve, il Besiktas pensa a Miretti. Kessié può sbloccarsi"

01:19
CLIP MN OK MERCATO MILAN - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "Leao, si apre la pista inglese Leao, Nkunku lascia"

01:04
Calciomercato, Raimondi: "C'è un grande ritorno in Serie A"

Calciomercato, Raimondi: "C'è un grande ritorno in Serie A"

01:47
Gabriel Jesus, Pinamonti, Kean: le ultimissime sul valzer dei centravanti

Gabriel Jesus, Pinamonti, Kean: le ultimissime sul valzer dei centravanti

02:29
Raimondi: "Juve, ecco cosa serve per affondare su Zirkzee. Ma c'è una novità a centrocampo"

Raimondi: "Juve, ecco cosa serve per affondare su Zirkzee. Ma c'è una novità a centrocampo"

02:00
Raimondi: "Milan, novità importante su Inacio. E su Leao…"

Raimondi: "Milan, novità importante su Inacio. E su Leao…"

01:08
Juve, Vicario resta "solo"

Juve, rivoluzione in porta: scelto il vice di Vicario

00:52
Inter, il futuro di Lautaro è deciso

Inter, il futuro di Lautaro è deciso

00:30
Inter, Accomando: "In uscita solo un giocatore... "

Inter, Accomando: "In uscita solo un giocatore... "

00:46
Mercato, gli affari fatti di giornata: Fortini alla Fiorentina e Fadera al Cagliari, mentre trova squadra uno svincolato ex Serie A

Mercato, gli affari fatti di giornata: Fortini alla Fiorentina e Fadera al Cagliari, mentre trova squadra uno svincolato ex Serie A

02:32
Yildiz, l'offerta spaventa la Juve! Marrucci: "Vi dico cosa ne pensa la società"

Yildiz, l'offerta spaventa la Juve! Marrucci: "Vi dico cosa ne pensa la società"

01:21
Marrucci: "Da Kean a Gabriel Jesus, le mosse di Como e Napoli! Luis Henrique-Roma, trattativa ferma"

Marrucci: "Da Kean a Gabriel Jesus, le mosse di Como e Napoli! Luis Henrique-Roma, trattativa ferma"

01:42
Chivu: "Vogliamo che Lautaro resti, domani vediamo come sta"

Chivu: "Vogliamo che Lautaro resti ma il mercato è bastardo"

I più visti di Roma

Milan, Leao alla Roma può essere un affare "last minute": lo scenario

Roma: è fatta per Oosterwolde, prestito con diritto che può diventare obbligo

Koné verso la permanenza, ma il City osserva: Gasp non si fida e lo blinda

Gli esterni sono un tabù: tutte le trattative sfumate nell'ultimo anno in casa Roma

Roma, l'esterno è un incubo: tutte le trattative saltate negli ultimi 365 giorni

Roma, priorità all'esterno basso: Luis Henrique torna in pole ma manca l'accordo con l'Inter

Rodrigo Mora

La Roma ha chiuso per Rodrigo Mora: atteso nella Capitale per le visite

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:12
Tottenham, altro colpo per De Zerbi: ufficiale Savinho dal Manchester City
11:11
Il Galatasaray molla Leao? Offerta ufficiale per Sarr del Palace
10:28
Il City pesca dal Brasile: 40 milioni per Allan Elias
10:20
L'Arsenal vende Martinelli e ripensa a Yildiz, la Juve non ci sente
10:00
Il Sassuolo ha già trovato l'erede di Pinamonti: Esposito