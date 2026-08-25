Calciomercato Roma: è arrivato Oosterwolde, prestito con diritto che può diventare obbligo

Roma-Fiorentina, le foto del match
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La Roma accoglie Jayden Oosterwolde. Il terzino olandese, classe 2001, è arrivato nella Capitale martedì prima di sottoporsi alla consueta trafila fatta di visite mediche, idoneità sportiva al Coni, firma sul nuovo contratto e annuncio ufficiale.
Il club giallorosso ha chiuso la trattativa col Fenerbahce per un prestito oneroso a un milione di euro e diritto di riscatto che può diventare obbligo a 15 milioni dopo almeno venti presenze da 45 minuti.
Jayden Quinn Oosterwolde approda alla Roma come un innesto di grande duttilità tattica: nato a Zwolle il 26 aprile 2001 da padre del Suriname e madre di origini indonesiane, l'esterno olandese alto 1,89 metri garantisce grande copertura sia sulla fascia sinistra sia come braccetto nella difesa a tre.
Cresciuto nel vivaio del Twente fino all'esordio con assist in Eredivisie nel 2020, il calciatore ha conosciuto una lunga gavetta prima di approdare in Italia nel gennaio 2022 al Parma in Serie B, periodo ricordato anche per il celebre aneddoto del capitano Gigi Buffon che gli "allungò" 5.000 euro per coprire una sanzione di squadra dovuta a un ritardo a cena; poi, nel gennaio 2023, la cessione al Fenerbahce per 7 milioni, dove ha conquistato una Coppa di Turchia e una Supercoppa nel 2025 accumulando anche 43 presenze stagionali tra campionato ed coppe europee nell'ultima annata.
Forte della consacrazione ottenuta a Istanbul sotto la guida di José Mourinho - tecnico con cui ha instaurato un legame speciale basato sulla rigida dedizione tattica e caratteriale -, Oosterwolde sfrutterà ora la vetrina del club capitolino al fianco dei connazionali Devyne Rensch e Donyell Malen per provare a conquistare una storica prima chiamata con la Nazionale maggiore Oranje, dopo essere stato ignorato anche dalle selezioni giovanili.
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