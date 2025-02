Mondiali, l'Italia apre la rassegna iridata con l'oro nel parallelo a squadre

Il team tricolore ritrova quindi in semifinale la Svezia, in grado di sconfiggere l'Austria grazie al miglior tempo complessivo e all'uscita di Stephanie Brunner che segna il cammino dei padroni di casa, bloccati in un quarto di finale particolarmente combattuto. Come al turno precedente l'Italia sfrutta la potenza di Della Mea che, nonostante una piccola intraversata, riesce ad anticipare Sara Hector. Nonostante una sconfitta di misura per Vinatzer con Kristoff Jakobsen, la squadra azzurra rimette apposto le cose con Collomb che supera a sorpresa Estelle Alphand prima della discesa ininfluente di Della Vite, superato da Fabian Ax Swartz.