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Brignone: "Non so se farò la prossima stagione, il mio corpo non si riprenderà mai del tutto"

La campionessa azzurra ha parlato anche dei Giochi 2030: "Non ci sarò, almeno come atleta".

15 Lug 2026 - 18:02
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"Cercherò di tornare a sciare a inizio agosto. Non so ancora se potrò prender parte alla prossima stagione. Ho già il biglietto per Ushuaia a settembre, dove si allenerà tutta la squadra italiana. Ma se io avrò lo stesso dolore della scorsa annata, sarà insopportabile. L'anno scorso, in questo periodo, non sapevo nemmeno quando sarei riuscita a camminare di nuovo. Quindi in un certo senso quest'estate le cose vanno meglio, ma il mio corpo non si riprenderà mai del tutto".

Federica Brignone si racconta in una intervista al quotidiano francese L'Equipe soffermandosi sul proprio stato di salute dopo il grave infortunio subito nella primavera del 2025 ai campionati italiani. "Mi alleno abbastanza duramente, ma continuo anche la terapia - ha aggiunto la sciatrice azzurra, vincitrice di due medaglie d'oro in superG e gigante a Milano Cortina - Ho ancora molti problemi a camminare. Ho iniziato ad allenarmi a metà maggio, ma non sto facendo niente di simile a quello che facevo prima dell'infortunio. Posso andare in bici, nuotare, andare in palestra ma non posso correre, non posso appoggiare il peso sui piedi. Il mio corpo ha recuperato massa muscolare, sta migliorando sempre di più, ma è ancora lontano dall'essere perfetto, o almeno come era prima. Ho costantemente dolore".

Per quanto riguarda le Olimpiadi del 2030, Brignone ha confessato: "Io sono sicura che non ci sarò, almeno come atleta. È troppo lontano. Voglio fare altre cose, soprattutto viaggiare, e praticare sport, ma senza vincoli. Se riuscirò a portare a termine la stagione che sta per iniziare, sarà già un buon risultato, anche se nella vita non si sa mai...". 

Federica Brignone e il fidanzato James, prima uscita pubblica sul red carpet dei Laureus a Madrid

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