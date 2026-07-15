Brignone: "Non so se farò la prossima stagione, il mio corpo non si riprenderà mai del tutto"

Federica Brignone si racconta in una intervista al quotidiano francese L'Equipe soffermandosi sul proprio stato di salute dopo il grave infortunio subito nella primavera del 2025 ai campionati italiani. "Mi alleno abbastanza duramente, ma continuo anche la terapia - ha aggiunto la sciatrice azzurra, vincitrice di due medaglie d'oro in superG e gigante a Milano Cortina - Ho ancora molti problemi a camminare. Ho iniziato ad allenarmi a metà maggio, ma non sto facendo niente di simile a quello che facevo prima dell'infortunio. Posso andare in bici, nuotare, andare in palestra ma non posso correre, non posso appoggiare il peso sui piedi. Il mio corpo ha recuperato massa muscolare, sta migliorando sempre di più, ma è ancora lontano dall'essere perfetto, o almeno come era prima. Ho costantemente dolore".