Xavier Chevrier e Stefania Canale brindano al successo nella prima edizione di Grosjean Wine Trail  

TRAILRUNNING

En plein dei campioni di casa nell'inedita prova che proponeva passaggi tra i filari di vite e dentro le cantine del paesino valdostano.

STEFANO GATTI

Grande spettacolo, una giornata inondata di sole ed atleti di alto livello per il successo della prima edizione del Grosjean Wine Trail, andato in scena tra i vigneti dell’omonima azienda vitivinicola di Quart, comune alle porte di Aosta. Oltre centottanta i trailrunners che hanno approfittato di uno splendido sabato autunnale per mettersi alla prova sull'inedito ed impegnativo tracciato e poi brindare al finale di stagione.

Nella prova competitiva da quindici chilometri e 700 metri di dislivello positivo andata in scena sabato 23 ottobre Xavier Chevrier ha fatto il bis del successo messo a segno meno di una settimana fa nel ForTen, il "diecimila" corso domenica 17 all’ombra dello storico Forte di Bard. Portacolori dell’Atletica Valli Bergamasche Leffe, il campione valdostano ha chiuso la sua prova vincente in 59 minuti e 26 secondi, unico atleta a rimanere sotto l’ora di gara. Chevrier ha preceduto di un minuto e 29 secondi il compagno di squadra Luca Cagnati, fresco vincitore del titolo italiano Fidal di trail. Terzo posto per Dennis Brunod dell’Atletica Monterosa Fogu Arnad, al traguardo con due minuti e 59 secondi di ritardo dal vincitore. Alessandro Saravalle (Atletica Sandro Calvesi) e Andrea Gradizzi (Atletica Cogne Aosta) hanno completato la top five.

In campo femminile vittoria di Stefania Canale (ventunesima assoluta) con il tempo di un’ora, 19 minuti e 3 secondi. L’atleta local, in gara per la Polisportiva Sant’Orso, si è imposta davanti a Gloriana Pellissier, venticinquesima della classifica generale, staccata di due minuti e 57 secondi Sul terzo gradino del podio Anna Biasin (trentesima assoluta), con il finish time di un’ora, 25 minuti e 28 secondi. Quarta Marcella Pont (Polisportiva Sant’Orso) e quinta Rebecca Glarey (Asd Inrun).

Sono stati centouno gli atleti che hanno scelto la 15K competitiva, mentre 83 hanno preso parte alla camminata non competitiva dieci chilometri. Nessuna sfida contro il cronometro. Sul traguardo però il più veloce è stato Alberto Sitzia (Polisportiva Sant’Orso) in un’ora, 13 minuti e 24 secondi.

Terminato l’impegno sportivo tra i filari (che abbiamo illustrato con le immagini di Nicolò Balzani), spazio alla festa ed al divertimento, all’insegna del buon cibo, del buon vino e dell’allegra musica degli Indigo. Una giornata nel pieno stile dell’Associazione Inrun che ha organizzato l’evento insieme a Grosjean ed in collaborazione con la Fondazione Ollignan, alla quale è stata devoluta una parte delle quote di iscrizione.

Giovanni Ienaro (Inrun): "Abbiamo voluto fare qualcosa che in Valle d’Aosta non c’era, proponendo partenza, arrivo e passaggio all’interno della cantina Grosjean. È stata una bellissima iniziativa che ci ha permesso di promuovere allo stesso tempo lo sport e la convivialità, come abbiamo sempre fatto".

Hervé Grosjean: "Questo evento ci consente di guardare con fiducia al futuro. Abbiamo cercato di celebrare la tipicità delle nostre montagne e di valorizzarne ogni aspetto. Un’esperienza unica che sicuramente ripeteremo".