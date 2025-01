Weissrunner Gressoney: notte bianca, show tricolore

La campagna iscrizioni di Weissrunner 2025 è in pieno svolgimento nella modalità online sul portale specializzato Wedosport: montepremi importante, quote adesione invariate, ma soprattutto un servizio curato nei minimi dettagli che comprende doccia, pasta party e pacco-gara con fascetta tecnica e prodotti Enervit. Non c’è che dire: una dotazione di primo livello al costo di soli venti euro. Al fine di garantire un servizio d’eccellenza, il comitato organizzatore di Outdoor With US ha optato per un sold-out “autolimitato” a duecento pettorali.