Weissrunner 2025: scudetto tricolore per Thedy e Broggi sulle nevi di Gressoney

Chi ha detto che le piste da sci sono fatte solo per lanciarsi in discesa verso il parterre d’arrivo? Qualche volta quest’ultimo può anche fare da base di lancio per una “sgasata” a tutta in salita verso il traguardo, affidandosi al grip offerto dai ramponcini e spingendo forte sui bastoni. È stato così ad esempio per la quarta edizione di Weissrunner Gressoney, secondo appuntamento del calendario 2025 di NORTEC SkySnbow Running Cup, il circuito riservato agli specialisti della corsa in montagna sui sentieri (e non solo…) innevati iniziato il terzo sabato di gennaio con la SkySnow Resinelli di Abbadia Lariana (Lecco) che permette a sky e trailrunners di dare continuità al proprio impegno anche durante la stagione fredda. Ambientata sulle piste del comprensorio di sport invernali di Weissmatten (alle porte dell'abitato di Gressoney-Saint-Jean), l’edizione di Weissrunner 2025 è stata nobilitata dalla validità come prova unica per l’assegnazione dello scudetto tricolore di SkySnow Vertical (only-up) sotto l’egida FISky (Federazione Italiana Skyrunning).