Vibram Trail Mottarone: Rinaldi e Borzani in formato Maxi, Loustau e Broggi sbancano la Vertikal

TRAILRUNNING

Ben sei gare nella proposta sportiva dell'evento che svetta sulla panoramica vetta tra Lago Maggiore e Lago d'Orta

© Claudio Bellosta Studio Più di mille atleti si sono dati battaglia sotto cieli minacciosi e sui sentieri del Mottarone nel primo fine settimana di maggio per la quattordicesima edizione di Vibram Trail Mottarone, evento che fa campo base nella cittadina di Stresa e nella vicina Baveno (sulla sponda occidentale del Lago Maggiore) e ha per GPM la tondeggiante cima del Mottarone con la sua...storica quota da 1492 metri sul livello del mare. Nella prova clou da 60 chilometri di sviluppo per 2600 metri di dislivello positivo Stefano Rinaldi ha fatto faville, rimanendo per poche decine di secondi dalla parte... giusta del muro delle cinque ore di gara: quattro ore, 59 minuti e 19 secondi il tempo finale del portacolori di Runaway Milano ASD/HOKA Italia. Alle sue spalle Michael Dola di Sport Project VCO/Team SCARPA Italia (autore di una straordinaria rimonta) e Giuseppe Matteo Breda per i colori di Atletica Gavirate. A brillare in gara-donne (e 25esima della classifica assoluta) la intramontabile Lisa Borzani di Bergamo Stars Atletica/TRAILored4you, raggiunta sui due gradini... meno alti del podio da Anna Padovan (Garda Trentino Trail ASD/Ciuk Running Team) e dall’elvetica Simona Colpo.

© Claudio Bellosta Studio

La prova più lunga del programma di VTM era disponibile anche nel formato Relay (staffetta 28KM+32KM): a vincere sono stati Fabio Rolando e Andrea Iob. Alle loro spalle Simone Esposito e Paolo Della Vesa, gradino finale del podio per la coppia mista del team Vibram Sergi Garcia Terrones e Natalia Mastrota.

Ad aprire il fine settimana di gara scaldando atmosfera, muscoli e fiato in vista delle prove più impegnative era stato - sabato 4 maggio - Vibram Mottyno Run, prova-sprint da 15 chilometri (e 500 metri D+), nella quale Mauro Bernardini di Sport Project VCO ha fatto il passo decisivo per la vittoria dopo il secondo posto di dodici mesi fa. Ad imporsi in campo femminile è stata invece Alice Grandi di ASD Caddese (21esima assoluta).

© Claudio Bellosta Studio

Domenica 5 maggio è andato in scena Vibram Trail Due Comuni da 25 chilometri di sviluppo (1600 metri +), con partenza da Baveno e arrivo a Stresa attraversando il Parco del Mottarone. Mattia Bertoncini (GSA Valsesia/New Balance) ha condotto la gara maschile in solitaria dall’inizio alla fine. Seconda piazza per Riccardo Montani (Sport Project VCO/Team Vibram), autore di una grande rimonta nei tratti in discesa, terzo gradino del podio per Federico Pisani (Team Attivasalute ASD). In gara-donne bis vincente - a dodici mesi di distanza dal primo centro - per Luisa Rocchia (APD Pont-Saint-Martin, 12esima assoluta). Alle sue spalle in quest’ordine Chiara Bertolino (ASD Trailrunning Mastrolino) e la trailrunner elvetica Helga Fabian.

Anche nel Vibram Trail Due Comuni si poteva dividere la fatica, o più propriamente si potevano unire le forze. Non il formato staffetta in questo caso, ma quello a coppie: ideale per mettere alla prova l’affiatamento con la propria… metà in vista dell'imminente Maratona della Valle Intrasca, in programma tra meno di un mese - domenica 2 giugno - con partenza e arrivo nella non lontana (e "dirimpettaia") Verbania. A fare la differenza la coppia femminile composta dalle forti atlete biellesi Susan Ostano e Margherita De Giuli (Climb Runners Girls) che - non accade spesso! - hanno scalato fino alla sua vetta la classifica assoluta, rifilando oltre nove minuti al team maschile di Alberto Savoini e Daniel Gozzi. A completare il podio la coppia mista formata da Paolo Della Vesa e Silvia Guenzani.

© Claudio Bellosta Studio

A spuntarla nella prova Vertikal Only Up To Mottarone (15 chilometri e 1300 metri D+ con partenza da Baveno) è stato l’atleta francese del Team Vibram Vincent Loustau. Podio maschile completato in quest'ordine da Saverio Ottolini di Sport Project VCO/Altitude Skyrunning Team e da Gabriele Miazza (ASD Caddese). Tra le donne firma d’autore della specialista Benedetta Broggi, che ha portato in dote alla corazzata Sport Project VCO l’ennesimo podio, raggiungendo la 13esima casella della classifica assoluta. Con lei sul suddetto podio Camilla Calosso di ASD Team Marguareis e di nuovo Lisa Borzani. Un terzo posto che vale quasi una vittoria per la fuoriclasse di origini venete ma valdostana d'adozione, che era reduce dalla sua affermazione nella prova Max...i del giorno prima!

© Claudio Bellosta Studio

Condotta in porto con successo la quattordicesima edizione di Vibram Trail Mottarone (evento ancora una volta sostenuto dallo storico brand di Albizzate, in provincia di Varese), lo staff di Motty Green Team Trail ASD punta già i fari sull’appuntamento-clou del proprio calendario sportivo per quanto riguarda il periodo estivo. A punteggiare di trailrunners (e di lampade frontali) Stresa e il Parco del Mottarone venerdì 9 agosto sarà Motty On The Moon, gara serale sulla distanza di 10 chilometri e 500 metri di dislivello positivo, con partenza e arrivo presso Mottarone Adventure Park.