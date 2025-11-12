Vertikal Punta Martin FISky: Ugazio e Pozzi sul gradino più alto del podio

Andato in scena domenica 9 novembre ad Acquasanta-Mele (in provincia di Genova), il Vertikal Punta Martin ha ospitato la finale di CRAZY Vertical Italy Cup. Organizzata da Team Martin 10zerouno ASD, la competizione ha richiamato oltre 170 atleti totali che si sono sfidati sul percorso da cinque chilometri per 900 metri di dislivello positivo e sulla nuova traccia da 21 chilometri (1400 metri D+). Entrambi gli itinerari si sviluppano nella parte iniziale sui tipici viottoli liguri, stretti e lastricati in pietra, per poi passare su scenici sentieri in single track verso la vetta quotata 1001 metri, arrivando ad affrontare nel finale alcuni passaggi tecnici di I e II grado della scala UIAA. Il circuito firmato CRAZY si è articolato in un calendario di sei gare selezionate. Ai fini della classifica finale sono stati considerati i migliori quattro risultati ottenuti dagli atleti.