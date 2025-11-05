Vertical Tube Villeneuve: Aymonod e Broggi indicano la via ai giovani

Si è disputato domenica 2 novembre a Villeneuve (una manciata di chilometri ad ovest di Aosta) l’ultimo campionato di stagione promosso da FISky: il Vertical Tube Villeneuve CVA che ha assegnato i titoli di Campione Italiano Vertical nelle categorie giovanili. Specialisti della corsa only up e un folto gruppo di giovani e giovanissimi si sono dati appuntamento nello spettacolare scenario di Chavonne, lungo le condotte della centrale idroelettrica CVA Energie. Fortemente voluto da Gloriana Pellissier e Massimo Junod, l'evento targato Federazione Internazionale Skyrunning si è rivelato una vera calamita per le nuove leve: un tracciato di un chilometro e 900 metri per 650 metri di dislivello - ripido e selettivo - ha messo alla prova le loro capacità, esaltandone le doti tecniche e atletiche.