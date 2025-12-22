Volley: Perugia conquista il Mondiale per Club, sconfitta Osaka

Di tutt'altra caratura e spessore il terzo parziale, l'unico che è andato a ricalcare l'equilibrio visto nel match della fase a gironi (3-2 al tiebreak per Perugia). Osaka reagisce e sfodera le sue armi migliori, con un Lopez (10) ispirato e un Nishida in grandissimo spolvero. La formazione nipponica mantiene sempre un margine di sicurezza, oscillando dal +2 al +4 (massimo vantaggio), ma Perugia sa reagire. Per quattro volte il Bluteon Osaka ha in pugno il set point, per quattro volte Semeniuk (13) e compagni lo annullano. Perugia pareggia i conti sul 24-24, si vede annullare un match point e poi accelera: errore di Nishida e stoccata di Giannelli, la vittoria è servita. Il 29-27 nel terzo parziale riporta il titolo in Italia, dopo il successo del Sada Cruzeiro (eliminato dalla Sir in semifinale) nella passata edizione. Perugia è sul tetto del mondo per la terza volta, Ben Tara (16) il top-scorer.