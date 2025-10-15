Logo SportMediaset
Calcio

Il medico della Fiorentina su Kean: "Da valutare giorno per giorno"

15 Ott 2025 - 19:48
© IPA

© IPA

La Fiorentina ha condiviso sul proprio sito un report medico in cui il dottor Luca Pengue fa il punto sugli infortunati in casa Viola. Di particolare interesse gli aggiornamenti su Moise Kean rientrato anzitempo a Firenze per una distorsione caviglia rimediata nella partita della Nazionale contro l'Estonia: "Moise è rientrato lunedì sera. Abbiamo iniziato da subito le terapie, aggiornandoci con lo staff della nazionale. Fortunatamente gli esami non hanno evidenziato nessun tipo di lesione: chiaramente l'evento distorsivo c'è stato, quindi stiamo lavorando per farlo tornare ad allenarsi in campo quanto prima. Per ora procede tutto bene, valuteremo le sue condizioni giorno per giorno". Ancora dubbi dunque se il centravanti della Nazionale potrà occupare il suo post al centro dell'attacco Viola nel match di San Siro contro il Milan: si scaldano Roberto Piccoli e Edin Dzeko. 

00:24
MCH LOPETEGUI PALLONATA 15/10 MCH

Il ct del Qatar Lopetegui colpito in pieno da una pallonata

01:23
Asllani senza rimpanti

Asllani senza rimpanti

01:35
Neymar in scadenza

Neymar in scadenza, può essere un colpo di mercato

01:38
Roma capolista...

Roma capolista... ma l'attacco è spuntato

01:32
Lang e gli altri nuovi

Lang e gli altri nuovi: Conte ora li valuta

01:34
Infinito Luka Modric

Milan, infinito Luka Modric

01:02
Vlahovic a segno

Vlahovic a segno

01:46
Una vita sempre al centro

Mikhitaryan: una vita sempre al centro

01:01
Yildiz ancora a segno

Yildiz ancora a segno

01:05
Portogallo, CR7 non basta

Portogallo, CR7 non basta

01:35
Serie A, la ripartenza

Serie A, si riparte: subito due big match

01:36
Gli incidenti di Udine

Gli incidenti di Udine

02:10
Azzurri verso i playoff

Azzurri verso i playoff

01:58
Donnarumma e Locatelli

Donnarumma e Locatelli

00:59
MCH FESTA QATAR AL MONDIALE 15/10 MCH

Il Qatar si qualifica al Mondiale: grande festa a Doha

00:24
MCH LOPETEGUI PALLONATA 15/10 MCH

Il ct del Qatar Lopetegui colpito in pieno da una pallonata

Totti (allenato alla Roma)

Spalletti fa la formazione: la sua top 11 dei giocatori che ha allenato

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

SRV RULLO AMBIENTE ISRAELE PRE ITALIA 13/10 SRV DEFINITIVO

Italia-Israele ad alta tensione: Udine si prepara

DICH CALHANOGLU SU INTER DICH

Calhanoglu:"Io via dall'Inter? Mai successo nulla"

DICH SPALLETTI ATTACCA ACERBI DICH

Spalletti attacca Acerbi: "Non ha detto la verità"

SRV RULLO ITALIA, FACCIAMO I CONTI (MUSICATO) 13/10 SRV

Italia, facciamo i conti: ecco la strada verso il Mondiale

19:48
Il medico della Fiorentina su Kean: "Da valutare giorno per giorno"
19:02
Marocco nella storia: 16/a vittoria di fila, battuto record della Spagna
18:27
Inter, si ferma Darmian: risentimento al soleo della gamba sinistra
18:23
Parma, Cremaschi rientra e punta il Genoa
17:30
Juventus, si ferma Pinsoglio: probabile stop di due mesi