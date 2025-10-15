Il medico della Fiorentina su Kean: "Da valutare giorno per giorno"

La Fiorentina ha condiviso sul proprio sito un report medico in cui il dottor Luca Pengue fa il punto sugli infortunati in casa Viola. Di particolare interesse gli aggiornamenti su Moise Kean rientrato anzitempo a Firenze per una distorsione caviglia rimediata nella partita della Nazionale contro l'Estonia: "Moise è rientrato lunedì sera. Abbiamo iniziato da subito le terapie, aggiornandoci con lo staff della nazionale. Fortunatamente gli esami non hanno evidenziato nessun tipo di lesione: chiaramente l'evento distorsivo c'è stato, quindi stiamo lavorando per farlo tornare ad allenarsi in campo quanto prima. Per ora procede tutto bene, valuteremo le sue condizioni giorno per giorno". Ancora dubbi dunque se il centravanti della Nazionale potrà occupare il suo post al centro dell'attacco Viola nel match di San Siro contro il Milan: si scaldano Roberto Piccoli e Edin Dzeko.