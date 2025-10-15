Marocco nella storia: 16/a vittoria di fila, battuto record della Spagna

Battendo 1-0 il Congo, il Marocco ha conquistato la sua sedicesima vittoria consecutiva, nell'ultima giornata di qualificazione ai Mondiali 2026 nella zona africana, ed ha stabilito un nuovo record mondiale togliendolo alla Spagna. "I Leoni continuano a scrivere la storia con orgoglio e onore con 16 vittorie consecutive, battendo il record mondiale!", ha scritto la squadra marocchina in un messaggio sul suo account ufficiale X, accompagnato da un video che ricorda le 16 vittorie, a partire dal 7 giugno 2024 e la vittoria per 2-1 contro lo Zambia, nelle qualificazioni in corso. Il Marocco ha battuto il precedente record di 15 vittorie consecutive stabilito dalla Spagna tra giugno 2008 e giugno 2009, che a sua volta aveva battuto il record della Francia, 14 successi tra marzo 2003 e febbraio 2004.