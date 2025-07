BePink-Imatra-Bongioanni al via del Trofeo Prealpi in Rosa

Proseguono gli impegni estivi per BePink-Imatra-Bongioanni che, domenica, torna a correre in Patria all'11° Trofeo Prealpi in Rosa. La prova, riservata alle donne Op, partirà e si concluderà a Tarzo (TV) al termine di 101 km. A cimentarsi con le strade del Veneto e della provincia di Treviso saranno Maho Kakita e tutte le atlete italiane del team, tra cui Irene Cagnazzo, vincitrice nel 2024.