Versatile, modulare e durevole: NNormal Kboix by Kilian cambia le regole del gioco 

TRAILRUNNING

Con Kboix Experience centocinquanta runners potranno fornire il loro feedback prima del lancio sul mercato dell'innovativo modello by NNormal

© NNormal Press Office Sempre un passo avanti e oltre, costantemente in anticipo sugli avversari: Kilian Jornet non si smentisce mai e alla conclusione di un anno per lui non particolarmente significativo (causa di infortunio) a livello di risultati sportivi, trova comunque il modo di lasciare il segno e di indicare una volta ancora la via, in questo caso nelle vesti di imprenditore. NNormal, il marchio di abbigliamento outdoor fondato dal fenomeno catalano e da Camper poco più di un anno fa, lancia in chiave 2024 il modello Kboix, la sua scarpa più innovativa. Più che un prodotto, un concetto - quello della calzatura modulare - che punta a cambiare le regole del gioco nel settore del trail running. Lo sbarco sul mercato è preceduto da una coinvolgente (nel vero senso della parola) iniziativa: da giovedì 23 novembre i runners più sensibili e professionali sono invitati ad entrare a far parte di Kboix Experience, l'opportunità di essere tra i centicinquanta scelti per testare l'ultimo prototipo e dare il proprio feedback in vista dell’ingresso di Kboix sul mercato nel 2024.

© NNormal Press Office

Dalla traversata dei Pirenei d’inizio autunno (un viaggio alle alle origini per Kilian, da tempo residente in Norvegia con la compagna Emelie Forsberg) alle non meno impegnative responsabilità nel ruolo di business man per il progetto Kboix. Kilian non si ferma mai. La sua scarpa visionaria infatti reinventa ciò che è possibile e si spinge oltre i confini della sostenibilità nelle calzature per la corsa sui sentieri. Si tratta in buona sostanza un passo avanti nell'impegno di NNormal nella progettazione di prodotti durevoli e versatili che si adattino all'evoluzione di ognuno e offrano gli strumenti affinché la scarpa abbia un ciclo di vita esteso. L'obiettivo finale? Cambiare le regole del gioco e sfidare lo status quo del settore, così come il comportamento dei consumatori. E di farlo con un progetto che rinnova la stretta collaborazione con Vibram. L’ottagono giallo dell’azienda di Albizzate spicca infatti (anche) sulla suola della nuova Kboix.

© NNormal Press Office

KBOIX EXPERIENCE

NNormal invita gli utenti a testare l'ultimo prototipo di Kboix per ascoltare il loro feedback. Chi volesse testare l'ultimo prototipo di questa scarpa può farlo prima che essa entri in commercio. NNormal sceglierà centocinquanta profili tra tutti coloro che si registreranno per partecipare alla Kboix Experience. Il modulo di registrazione è disponibile per tre settimane a partire da giovedì 23 novembre sul sito web di NNormal.

© NNormal Press Office

L'obiettivo è quello di rilasciare Kboix nel 2024, dando ad una rappresentanza della community globale la possibilità di provarla in anteprima. Gli utenti selezionati vivranno il viaggio mano nella mano con il brand e collaboreranno al processo di sviluppo della scarpa. Il loro feedback giocherà un ruolo cruciale nella messa a punto e nel perfezionamento di KBoix. I profili selezionati saranno annunciati nel corso del mese di dicembre.

© NNormal Press Office

Kboix è una scarpa modulare, progettata con tre intersuole intercambiabili che consentono al trailrunner che la sceglie di decidere quale intersuola utilizzare per ogni tipo di avventura. Ognuna di queste intersuole è stata studiata e realizzata per diversi terreni, diverse densità e diversi tipi di corporatura. La finalità è quella dello sviluppo di un modello che abbia un ciclo di vita più lungo (uno dei capisaldi della filosofia Normal e prima ancora della visione dello stesso Kilian) e offra la flessibilità per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni individuo e ai diversi terreni o condizioni che si possono incontrare nell’attività sportiva.

© NNormal Press Office

Il concetto di scarpa multi-attività alla base di Kboix trascende insomma i confini delle tradizionali scarpe da corsa e si rivolge a un corridore consapevole e agli early adopters che apprezzano la longevità e la sostenibilità nelle loro attività all'aperto. Kboix comprende infatti l'importanza dell'individualità: non è semplicemente una soluzione universale e valida per tutti, ma una scarpa che si adatta alle esigenze e ai desideri del singolo utilizzatore. La sua natura versatile gli consente di godere del miglior comfort sulle lunghe distanze: che stia correndo, facendo un’escursione o semplicemente esplorando la vita all'aria aperta.