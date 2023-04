Venti anni di UTMB Mont Blanc: l'iconico poster celebrativo, una creazione... corale

Dalla prima edizione del 2003, sono passati due decenni popolati oggi da infiniti ricordi. Quest'anno, l'UTMB® Mont-Blanc celebra il viaggio ventennale che l'ha portato dalla sua creazione da parte di un gruppo di amici appassionati alla sua consacrazione come evento di trail running più importante a livello globale. Per quest'edizione di festeggiamenti, l'organizzazione desidera rendere omaggio a tutti coloro che hanno reso questa gara un appuntamento imperdibile per i trail runner di tutto il mondo, con un poster celebrativo... corale. Per un mese, il team dell'UTMB Mont-Blanc ha raccolto foto e ricordi dei momenti più belli vissuti da tutti i partecipanti negli ultimi 20 anni: corridori, accompagnatori, volontari, partner, comuni e territori, più di 600 persone si sono prestate al gioco, dando vita a questo poster unico, ricco di momenti forti e indimenticabili. Il risultato è un mosaico di istantanee, in cui ritroviamo tutte le emozioni che rendono l'UTMB un evento speciale: il Monte Bianco, icona perpetua di chi vuole intraprendere questa formidabile avventura; l'arco dell'UTMB, simbolo degli sforzi e dell'impegno di tante persone; un nuovo logo che segna il 20° anniversario dell'evento, con le tre bandiere a sottolineare la fratellanza tra i tre paesi attraversati dalle gare (Francia, Italia, Svizzera). Il poster include inoltre tutte le gare della settimana dell’evento principale delle UTMB World Series, comprese le prime finali del circuito: OCC (50K), CCC (100K) e UTMB (100M).