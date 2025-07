Paredes va al Boca e saluta la Roma: "La mia seconda casa"

Mentre il Boca Juniors ufficializzava l'acquisto di Leandro Paredes dalla Roma, il centrocampista argentino sui social ha dedicato un lungo messaggio ai giallorossi e ai suoi tifosi per congedarsi, per la seconda volta in carriera, dal pubblico capitolino: "Non so da dove iniziare. Siete stati i primi ad accogliermi quando ero ancora un bambino, a dare a me e alla mia famiglia l’amore di cui avevamo bisogno per sentirci a casa e così è stato, ROMA sarà sempre la mia seconda casa, è stata la mia prima e ultima squadra in Europa, mi dispiace tanto non aver potuto vincere qualcosa con voi ma vado via tranquillo che ho dato tutto di me stesso. Spero essere stato un grande professionista e un esempio per i ragazzi ma soprattutto una grande persona. Due dei miei figli sono romani ma tutti e tre romanisti. È il momento di tornare a casa dove sempre ho sognato la squadra del mio cuore e so che il grande romano romanista mi capirà. Grazie di tutto Roma e LA ROMA, vi porteremo sempre nel cuore, che saranno sempre giallorossi. Vi amo".