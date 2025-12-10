MotoGP, i numeri della stagione secondo Brembo

La MotoGP 2025 ha celebrato il ritorno in cima al mondo di Marc Marquez, autentico dominatore della stagione, tanto da aggiudicarsi aritmeticamente il titolo quando restavano da disputare gli ultimi 5 GP. La Ducati ha fatto tripletta vincendo pure il Costruttori e il titolo Team, anche se le è sfuggito il 3° gradino nella classifica Pilota, preda dell’Aprilia. Mentre i piloti si godono il meritato riposo dopo una stagione estenuante e gli ingegneri studiano nuove soluzioni da sperimentare l’anno venturo, Brembo ha preparato una ventina di numeri indicativi di questa annata della classe regina.