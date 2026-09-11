Mourinho risponde alle critiche e 'attacca' l'Inter: "Potevamo farle otto gol"

Intervistato alla vigilia della sfida col Rayo Vallecano, Josè Mouriunho, ha risposto alle critiche piovute dopo la vittoria del Real sull'Inter. Una vittoria pesante ma non molto convincente: "Dicono che non abbiamo difeso bene, che avremmo potuto subire quattro gol. Ma non menzionano che avremmo potuto segnarne otto. Ci sono partite di Champions League in cui le squadre hanno paura, non si prendono rischi e la gente torna a casa con l'amaro in bocca. Ma perché nessuno lo dice? Non sono contenti che abbiamo vinto? Dobbiamo restare uniti".