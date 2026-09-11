Volley, Manfredi: "Serata Napoli nella storia dello sport italiano"

11 Set 2026 - 14:00
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Mentre la Nazionale maschile è in viaggio verso Modena, sede delle prossime partite degli azzurri nella Pool A, il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, ha voluto ripercorrere la storica serata vissuta ieri in Piazza del Plebiscito, trasformata per l'occasione in una Arena che ha ospitato il match inaugurale dei Campionati Europei maschili tra Italia e Svezia. "Quella vissuta ieri sera a Napoli è una pagina che entra di diritto nella storia dello sport italiano. Non soltanto della pallavolo, ma dell'intero movimento sportivo del nostro Paese. Piazza del Plebiscito trasformata in un'arena internazionale, la Nazionale italiana in campo, migliaia di persone sugli spalti e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presente in una cornice unica al mondo: sono immagini destinate a rimanere nella memoria. Portare la partita inaugurale di un Campionato Europeo nel cuore di una delle piazze più belle e conosciute al mondo era una sfida che, all'inizio, poteva sembrare quasi impossibile. Oggi possiamo dire con orgoglio che quella visione è diventata realtà. Abbiamo voluto fare qualcosa che non era mai stato fatto prima: portare la grande pallavolo fuori dai suoi luoghi tradizionali e inserirla in un contesto unico per storia, cultura e bellezza, regalando alla nostra Nazionale e a migliaia di persone uno spettacolo senza precedenti", ha detto Manfredi. 

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