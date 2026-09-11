Monza, Juric: "Ho fiducia e serve portare a casa il risultato"

11 Set 2026 - 13:59
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"Ho fiducia in questo gruppo. Abbiamo giocato bene cinque partite e per alcuni aspetti ci è andata male. Il gruppo lavora forte, vogliamo continuare cos, crescere e portare a casa il risultato più spesso. Giocare male e portare a casa il risultato? Si, mi piacerebbe": Ivan Juric parla così in vista della trasferta del Monza a Lecce. "Per me si vince grazie ai risultati, ma - aggiunge - dobbiamo fare i punti specialmente noi che dobbiamo salvarci. A Robinson manca qualcosa a livello fisico, ma ha grandissimo potenziale. E' in fiducia, ha entusiasmo. E' un giocatore che ci può dare tanto. Ngonge è indietro. Il caldo? A Parma faceva un caldo terribile, non era facile spingere come magari in una partita serale. Noi purtroppo dipendiamo dalle tv, accettiamo e basta". Piccolo punto sugli infortunati: "Abbiamo recuperato Cutrone e Varela, Dany vediamo domani perché ha un piccolo problema. Gli altri sono ancora fuori". Infine, capitolo Zeballos. "Noi - spiega Juric - sappiamo che è un giocatore che ha molto talento e che ha tutto per fare bene qui. In queste due settimane ho visto un ragazzo pulito che vuole lavorare e crescere. Nella sua vita ha avuto tanti infortuni ma è un talento cristallino".

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