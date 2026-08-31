Giro delle Mura Città di Feltre: sport, storia e spettacolo a tempo di record
Numeri da primato per il classico appuntamento serale di fine agosto nella città muratadi Stefano Gatti
© Giro delle Mura Città di Feltre Ufficio Stampa
Missione compiuta per la 37esima edizione del Giro delle Mura Città di Feltre, una delle più riuscite e partecipate di sempre. Nella serata di sabato 29 agosto la città della provincia di Belluno alle pendici delle Vette Feltrine (il gruppo più meridionale delle Dolomiti) si è trasformata ancora una volta in un grande palcoscenico dello sport, con un susseguirsi incessante di gare, iniziative e momenti di animazione, con una cornice di pubblico straordinaria che è cresciuta con il passare delle ore fino a riempire il centro cittadino. Un’edizione del "Giro" che - sul piano dei numeri - ha superato ogni aspettativa, facendo registrare un nuovo record di partecipazione.
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GAZMI ABDERRAZZAK FIRMA LA GARA REGINA
Il momento clou della serata è stato - come da tradizione - il Giro delle Mura Elite, gara regina della manifestazione. A conquistare la vittoria in 26 minuti e 10 secondi è stato Abderrazak Gasmi (Atletica Casone Noceto) che ha preceduto di diciassette secondi il compagno di squadra Abraham Carson Gotti e di ventiquattro il keniano Jacob Kipkorir Kosgei che nella volata per il terzo gradino del podio ha preceduto Giuseppe Gravante (Calcestruzzi Corradini Excels). A completare la top five è stato Luca Alfieri che ha portato a tre la quota Atletica Casone Noceto nella parte altissima della classifica finale. Una sfida di assoluto livello che ha confermato anche quest'anno la vocazione internazionale della manifestazione feltrina, capace di portare attorno alle proprie mura alcuni tra i protagonisti più interessanti della scena podistica.
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BOUIH-PELLICORO, UNA RUNNING SEVEN LAPS DA DOMINATORI
Sul piano agonistico, uno dei momenti più spettacolari della serata è stata senza dubbio la Running Seven Laps, che ha visto imporsi con autorevolezza la coppia formata da Yassin Bouih e Laura Pellicoro. I due azzurri hanno dimostrato margine e capacità, riuscendo a precedere la fortissima coppia spagnola composta da Ignacio Fontes e Lorena Martín. Sul terzo gradino del podio Giulia Macchi e Simone Valduga.
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ESPOSITO E BERNINI FIRMANO LA GARA DEGLI AMATORI
Nel Giro delle Mura Amatori, valido quest'anno anche come Campionato Regionale FIDAL sulla distanza dei 10 chilometri, il successo è andato a Giacomo Esposito dell'Atletica San Biagio. In gara donne si è invece imposta invece la giovane portacolori del Toscana atletica Empoli Giulia Bernini.
POLONIA SUGLI SCUDI NEL CAMPIONATO EUROPEO DEI VIGILI DEL FUOCO
Grande interesse ha suscitato anche la prova inserita nel programma del Campionato Europeo dei Vigili del Fuoco, giunto alla sua 25esima edizione, dove ancora una volta sono stati i colori della Polonia a salire sul gradino più alto del podio. La vittoria è andata a Rafał Smolinski, davanti a un altro connazionale e all’italiano Riccardo Sterni.
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IL MIGLIO DEI COMUNI, LA FESTA DEI GIOVANI
Tra i momenti più partecipati e calorosi della serata ancora una volta il Miglio dei Comuni, appuntamento che ha portato sulle strade del centro storico i giovani atleti del Feltrino e della Valbelluna, insieme ai rappresentanti di Primiero e a una delegazione proveniente dall'Ungheria. Protagonisti i ragazzi delle annate 2012, 2013 e 2014, accolti da un pubblico particolarmente caloroso. A mettersi in particolare evidenza - sia al maschile che al femminile - è stato Borgo Valbelluna, al termine di una sfida vissuta all'insegna dell'entusiasmo e del divertimento.
PIETRO RIVA: "TORNERÒ PRESTO A FELTRE"
Tra gli ospiti più attesi della serata Pietro Riva, vicecampione continentale della maratona ai recenti Europei di Birmingham. L'atleta non ha purtroppo potuto prendere parte alla competizione a causa di un risentimento muscolare, ma la sua presenza ha comunque rappresentato uno dei momenti più significativi della manifestazione. Riva ha espresso grande soddisfazione per l'evento, complimentandosi con gli organizzatori per la qualità della manifestazione e sottolineando il clima straordinario che si respira a Feltre durante il Giro delle Mura. Quello di Riva con la città è un rapporto che affonda le radici anche nel passato, visto che il ventinovenne campione di Alba aveva già corso a Feltre alcuni anni fa. E proprio in questa occasione è arrivata da Pietro la promessa di un ritorno: l'obiettivo è tornare quanto prima a correre il Giro delle Mura.
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UNA CITTÀ CHE SI RICONOSCE NEL GIRO DELLE MURA
Il bilancio della 37esima edizione va però ben oltre i risultati delle singole gare. La serata ha confermato ancora una volta come il Giro delle Mura sia diventato un appuntamento capace di coinvolgere l'intera città e il territorio circostante.
“Siamo estremamente soddisfatti - è il commento dell'Associazione Giro delle Mura Città di Feltre - perché questa 37esima edizione ha superato ogni nostra aspettativa. I numeri ci hanno consegnato un nuovo record di partecipazione e, soprattutto, abbiamo visto una città sempre più coinvolta, con il centro storico progressivamente riempito da atleti, famiglie, appassionati e spettatori. È questa, forse, la soddisfazione più grande”.
“Il Giro delle Mura - prosegue l'Associazione per voce del suo presidente Diego Da Col - si è dimostrato ancora una volta un punto di riferimento non soltanto sul piano sportivo, ma anche per l'animazione sociale e culturale della città e dell'intero comprensorio. Dietro questo risultato ci sono il lavoro di mesi, la collaborazione di istituzioni, associazioni, volontari, partner e di tutte le persone che rendono possibile questa manifestazione. A tutti loro va il nostro ringraziamento”.