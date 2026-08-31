Giro delle Mura Città di Feltre: sport, storia e spettacolo a tempo di record

Il momento clou della serata è stato - come da tradizione - il Giro delle Mura Elite, gara regina della manifestazione. A conquistare la vittoria in 26 minuti e 10 secondi è stato Abderrazak Gasmi (Atletica Casone Noceto) che ha preceduto di diciassette secondi il compagno di squadra Abraham Carson Gotti e di ventiquattro il keniano Jacob Kipkorir Kosgei che nella volata per il terzo gradino del podio ha preceduto Giuseppe Gravante (Calcestruzzi Corradini Excels). A completare la top five è stato Luca Alfieri che ha portato a tre la quota Atletica Casone Noceto nella parte altissima della classifica finale. Una sfida di assoluto livello che ha confermato anche quest'anno la vocazione internazionale della manifestazione feltrina, capace di portare attorno alle proprie mura alcuni tra i protagonisti più interessanti della scena podistica.