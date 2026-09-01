MANOVRE ROSSONERE

Milan, assalto a Tiago Gabriel: rifiutata prima offerta, si tratta. C'è lo zampino di Mendes

I rossoneri provano il colpo in difesa last minute. I salentini chiedono 25/30 milioni, ma occhio alla regia del super agente portoghese: il classe 2004 spinge per il trasferimento

01 Set 2026 - 12:07
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Il mercato del Milan potrebbe non essere ancora chiuso. I rossoneri infatti stanno lavorando per regalare un altro rinforzo last minute a Ruben Amorim: si tratta di Tiago Gabriel, difensore del Lecce. Il Diavolo fa sul serio per il talento portoghese: presentata una prima offerta da 20 milioni di euro. Non abbastanza per i salentini che, per lasciar partire il loro gioiello ne vorrebbero almeno 25/30 anche per il poco a tempo a disposizione per trovare un'alternativa. I rossoneri prendono tempo e valutano se avvicinarsi alle richieste del Lecce. 

Tiago Gabriel però ha detto chiaramente di volere il Milan. Il classe 2004, nonostante abbia manifestato la sua volontà di trasferirsi a Milano, ha dato la sua disponibilità a scendere in campo con la Roma. Oggi sono previsti nuovi contatti per provare a chiudere l'operazione prima del gong finale delle 20. Un dettaglio da non trascurare sarebbe il procuratore di Tiago Gabriel: Jorge Mendes. Il super agente dopo Gonçalo Ramos e Diego Morieria potrebbe portare un altro suo assistito in rossonero. 

In uscita occhio al nome di Fikayo Tomori. Il difensore inglese è tra i giocatori fuori dal progetto di Ruben Amorim: in queste ultime ore di mercato l'ex Chelsea potrebbe passare al Fulham. Incroci da monitorare in queste ultime ore. 

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