Milan, assalto a Tiago Gabriel: rifiutata prima offerta, si tratta. C'è lo zampino di Mendes

Tiago Gabriel però ha detto chiaramente di volere il Milan. Il classe 2004, nonostante abbia manifestato la sua volontà di trasferirsi a Milano, ha dato la sua disponibilità a scendere in campo con la Roma. Oggi sono previsti nuovi contatti per provare a chiudere l'operazione prima del gong finale delle 20. Un dettaglio da non trascurare sarebbe il procuratore di Tiago Gabriel: Jorge Mendes. Il super agente dopo Gonçalo Ramos e Diego Morieria potrebbe portare un altro suo assistito in rossonero.