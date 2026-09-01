Genoa, Martin va al Racing Santander. Preso Coulibaly

01 Set 2026 - 12:20
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© italyphotopress

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Doppia cessione all'estero per il Genoa. Dopo Brooke Norton-Cuffy all'Hull City per 14,5 milioni di euro, parte anche l'esterno sinistro Aaron Martin: lo spagnolo del Racing Santander con i quali ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2027 rinnovabile, per il Genoa oltre al risparmio dell'ingaggio anche una serie di bonus legati a presenze e risultati sportivi. Martin con il Genoa ha giocato 91 partite sfornando 15 assist mentre in precedenza aveva disputato 116 gare in Bundesliga con la maglia del Mainz. Torna in Inghilterra invece l'esterno destro Brooke Norton-Cuffy che vestirà la maglia dell'Hull City per 14,5 milioni di euro. Farà un percorso inverso Cody Drameh, 8 dicembre 2001, difensore e terzino destro cresciuto nel Fulham per poi passare al Leeds club dal quale l'Hull City lo aveva acquistato la scorsa stagione. Genoa che sta trattando anche l'ex Parma e Sassuolo, ora al Leicester, Woyo Coulibaly anche se l'operazione ha avuto alcuni rallentamenti. Rossoblù che proveranno anche a chiudere per El Shaarawy, svincolato, in queste ultime ore di mercato anche se l'ex Roma, cresciuto proprio nel Genoa, può essere tesserato anche dopo la fine del mercato odierno. 

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