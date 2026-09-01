Lazio, vicino l'accordo con la Fiorentina per Gudmundsson: formula e cifre

01 Set 2026 - 12:32
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Il mercato della Lazio non è ancora finito. Non solo il tentativo prolungato di riportare Mauro Icardi in Italia, ma anche la possibilità legata ad Albert Gudmunsson. Dopo la frenata delle scorse ore, riaperti i contatti con la Fiorentina per trovare l'accordo sul trasferimento, che ora sembra imminente.

L'operazione può sbloccarsi sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. La formula è legata anche alle limitazioni finanziarie che hanno colpito la Lazio nelle ultime sessioni di mercato, a partire dai problemi legati all'indice di liquidità.

fiorentina
lazio
albert gudmundsson
serie a
mercato

Ultimi video

01:18
CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO JUVENTUS PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Battisti: "Kessie ha detto no alla Juve"

07:55
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

07:38
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:32
Calciomercato, ore calde, le ultimissime notizie

Calciomercato, ore calde, le ultimissime notizie

01:40
Calciomercato, Accomando: "La Roma può perdere un big, in arrivo offerta dalla Premier"

Calciomercato, Accomando: "La Roma può perdere un big, in arrivo offerta dalla Premier"

01:43
Calciomercato, Accomando: "Juve, arriva Sarr, ma non solo…"

Calciomercato, Accomando: "Juve, arriva Sarr, ma non solo…"

02:10
Trevisani: "Il Napoli sta regredendo, con il Como si è visto"

Trevisani: "Il Napoli sta regredendo, con il Como si è visto"

01:14
Calciomercato, Raimondi: "Milan, ci può essere un colpo in extremis"

Calciomercato, Raimondi: "Milan, ci può essere un colpo in extremis"

01:59
Trevisani: "Inter, dopo Cagliari vedo più buone notizie"

Trevisani: "Inter, dopo Cagliari vedo più buone notizie"

01:21
Calciomercato, Raimondi: "Como-Kean, ore caldissime"

Calciomercato, Raimondi: "Como-Kean, ore caldissime"

01:48
Calciomercato, Sportmediaset in diretta dall'Hotel Sheraton

Calciomercato, Sportmediaset in diretta dall'Hotel Sheraton

00:34
MCH HUTCHINSON ARRIVO AEROPORTO MCH

Borsone di lusso e sorrisone: Milan, Hutchison è atterrato

02:06
CLIP STUDIO RAIMONDI SU MERCATO MILAN PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Raimondi: "Ecco chi prende il Milan con i soldi di Leao"

01:05
CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO VARIE PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Roma, ecco il colpo di Balerdi

00:46
CLIP STUDIO RAIMONDI SU LEAO PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Leao-Milan, ora è davvero finita: Rafa al Galatasaray, è già partito per la Turchia

01:18
CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO JUVENTUS PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Battisti: "Kessie ha detto no alla Juve"

I più visti di Mercato

MCH HUTCHINSON ARRIVO AEROPORTO MCH

Borsone di lusso e sorrisone: Milan, Hutchison è atterrato

CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO JUVENTUS PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Battisti: "Kessie ha detto no alla Juve"

Calciomercato, Raimondi: "Milan, ci può essere un colpo in extremis"

Calciomercato, Raimondi: "Milan, ci può essere un colpo in extremis"

CLIP STUDIO RAIMONDI SU MERCATO MILAN PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Raimondi: "Ecco chi prende il Milan con i soldi di Leao"

Juventus, ecco Nick "Zwei-Meter-Messi" Woltemade: tutto sul gigante tedesco che ha stregato la Vecchia Signora

CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO VARIE PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Roma, ecco il colpo di Balerdi

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:56
Torino, Gineitis verso il Celtic
13:55
Monza, ecco Goglichidze: il georgiano arriva in prestito dall'Udinese
13:51
Atalanta, ufficiale il prestito di Sulemana al Sassuolo
13:14
Torino, trattativa avanzata per Braganca dello Sporting Lisbona
Nick Woltemade, in uscita dal Newcastle il centravanti tedesco è più una suggestione che altro: costa molto, ma un bomber di due metri con questa qualità al Como farebbe faville.
13:12
Juventus, Woltemade è atterrato in Italia: ora visite mediche e firma