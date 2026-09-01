Lazio, vicino l'accordo con la Fiorentina per Gudmundsson: formula e cifre

Il mercato della Lazio non è ancora finito. Non solo il tentativo prolungato di riportare Mauro Icardi in Italia, ma anche la possibilità legata ad Albert Gudmunsson. Dopo la frenata delle scorse ore, riaperti i contatti con la Fiorentina per trovare l'accordo sul trasferimento, che ora sembra imminente.
L'operazione può sbloccarsi sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. La formula è legata anche alle limitazioni finanziarie che hanno colpito la Lazio nelle ultime sessioni di mercato, a partire dai problemi legati all'indice di liquidità.