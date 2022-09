UTLM, atto secondo: quattro per mille, poker di proposte tra terra e cielo

TRAILRUNNING

La seconda edizione è in programma il primo fine settimana di ottobre a Verbania e in dodici comuni del suo entroterra.

© UTLM Si abbassano gradualmente le quote, rimane altissimo invece il livello di passione, di competitività e di professionalità delle prove di trailrunning destinate ad accendere l’autunno degli appassionati della corsa sui sentieri. Da questo punto di vista il mese di ottobre inizia in modo emblematico, con Ultra Trail del Lago Maggiore: un appuntamento che, nato nel 2021, ha le carte in regola per crescere ed affermarsi. La seconda edizione è alle porte: si corre sabato 1. ottobre. Iscrizioni ancora aperte per aggiudicarsi un pettorale (un migliaio quelli a disposizione) e prendere posto nella gabbia di partenza di una delle quattro distanze in programma - da 81 a 18 chilometri - tutte con partenza ed arrivo a Verbania.

© UTLM

È un avvio d'autunno da grandi eventi, quello che sta per scattare su Alpi e Prealpi del Piemonte. Il mese di ottobre prende le mosse con la seconda edizione di HOKA Ultra Trail del Lago Maggiore con capo base a Verbania, che passerà poi il testimone alla collaudatissima Vibram UTLO Ultra Trail del Lago d'Orta (undicesima edizione) in programma ad Omegna nel weekend centrale di un mese che si chiuderà poi ad Andorno Micca con la sedicesima edizione del Trail del Monte Casto. Andiamo però con ordine e con la prova più imminente.

Presentata presso Villa Giulia a Pallanza, UTLM 2022è organizzata dallo staff di Sport PRO-MOTION ASD. Alta qualità organizzativa appunto, ricadute economiche sul territorio, attenzione alla sostenibilità, impegno per l’educazione al rispetto dell’ambiente, impatto dello sport sulla salute (oltre che sull’integrazione) hanno spinto la Regione Piemonte ad includere UTLM tra gli eventi che l’hanno resa Regione Europea dello Sport 2022, un riconoscimento che è stato attribuito anche ad altri tre eventi targati Sport PRO-MOTION ASD: HOKA Monterosa Est Himalayan Trail (andata in scena la scorsa estate, ai piedi della spettacolare e - appunto - "himalayana" parete est del Monte Rosa) e poi ancora i due eventi di corsa su strada Lago Maggiore Half Marathon e Lago Maggiore Marathon. L'undicesima edizione di quest'ultimo evento (strutturato su quattro distanze) è tra l'altro in programma il primo weekend di novembre.

“Ringrazio le autorità ed i rappresentanti dei dodici Comuni, in particolare Miazzina e Cambiasca che si sono aggiunti quest’anno con la nuova distanza BRAVE 52K, e il Parco Nazionale Val Grande. Ringrazio gli sponsors, i concorrenti ma soprattutto i volontari, senza i quali non andremmo lontano. Per poter realizzare un evento come questo, di qualità e in sicurezza, ne sono necessari oltre trecento impegnati in tantissime attività e credo che bisognerebbe incentivare questa attività, a partire dalle scuole. Proprio grazie ad volontari i sentieri sono sempre ben segnalati, puliti e messi in sicurezza, un valore che rimane a vantaggio del territorio. Abbiamo lavorato tantissimo per questa seconda edizione, prendendo ispirazione dai grandi ultratrail ai quali abbiamo partecipato come espositori e dove ci siamo resi conto di come sia MEHT che UTLM siano sempre più conosciuti e inseriti nel calendario agonistico di tanti atleti”. (Paolo Ottone - Presidente di Sport PRO-MOTION ASD)

© Gilles Marchetto

“From Lake to Sky… Across Wilderness”, è questo il claim che descrive i percorsi di UTLM che partiranno dal centro eventi “Il Maggiore” di Verbania, sulle sponde del Lago Maggiore, ed andranno a… toccare il cielo attraversando il Parco Nazionale della Val Grande, l’area selvaggia più vasta dell’intero arco alpino. Sentieri che toccheranno luoghi di straordinaria bellezza, ricchi di storia ma allo stesso tempo ancora selvaggi e poco conosciuti e che sono descritti nell’emblematico logo. Al centro è raffigurato il Lago Maggiore, evocato da un triangolo e - sullo sfondo - le cime stilizzate delle iconiche montagne Marona e Zeda, con un triangolo a fare da trait d’union tra lago e montagna che costituisce, stilizzato, il percorso. Completa il richiamo al paesaggio il tono azzurro che ricorda i colori del Lago e del cielo. Centrata anche la definizione “Across Wilderness” che rende omaggio al Parco Nazionale Val Grande, l’area selvaggia più vasta dell’intero arco alpino.

LE GARE

La prima novità è che UTLM si fa in quattro aggiungendo la new entry BRAVE 52K/3100 D+ alle collaudate prove WILD (81K/5200 D+), SCENIC (37K/2100 D+) e SUNSET (18K/700 D+). Quest’ultima distanza, una sorta di prova d’ingresso, viene quest’anno proposta in versione non competitiva, aperta anche ai camminatori: per prendervi parte non sarà quindi necessario essere in possesso di certificato medico agonistico.

© UTLM

I PERCORSI

WILD 81K – L’itinerario si sviluppa in gran parte sull’Alta Via Lago Maggiore-Sezione 2 (Mergozzo-Cannobio). La sua unicità risiede nella sua grande varietà sia sul piano tecnico che su quello paesaggistico, naturalistico e storico-culturale. Partenza alle 05.00 di sabato 1. ottobre e arrivo a Verbania con ventiquattro ore a disposizione per portare a termine gli 81 chilometri ed i 5200 metri di dislivello positivo. GPM della prova è il Monte Zeda a 2156 metri di quota. Campioni in carica della prova più lunga dell'evento UTLM Matteo Breda e Chiara Boggio (quest'ultima dodicesima della classifica assoluta).

BRAVE 52K - Il percorso ripercorre la prima parte della 81K per poi deviare su una sezione esclusiva per questa nuova gara: un bellissimo sentiero vista Lago Maggiore in picchiata verso i comuni di Miazzina e Cambiasca. Partenza alle 07.00 di sabato 1. ottobre e arrivo a Verbania con tredici ore a disposizione per portare a termine i 52 chilometri ed i 3100 metri di dislivello positivo. Il GPM della gara è in questo caso posto ai 1506 metri slm di Pizzo Pernice.

© Gilles Marchetto

SCENIC 37K – Una gara più corta e di più facile percorrenza adatta ad un pubblico più ampio. Partenza alle 07.30 di sabato 1. ottobre e arrivo a Verbania con dieci ore a disposizione per portare a termine i 37 chilometri per 2100 metri di salita. GPM sulla vetta del Monte Fajé a quota 1340. L'albo d'oro della prova è stato aperto l'anno scorso da Fabio Montanari (Sport Project VCO) e da Anna Cremonesi, capace di piazzarsi (nona) nella top ten della classifica generale.

SUNSET 18K – Quest’anno anche in versione non competitiva, allo scopo di permettere anche ai non agonisti di vivere le bellezze di questa regione. Partenza tra gli agrumi di Cannero Riviera alle 16.30 (correndo incontro al tramonto, come suggerisce il suo stesso nome) di sabato 1. ottobre: quattro ore e mezza di tempo massimo per attraversare borghi affacciati sul Lago Maggiore toccando anche la SS. Trinità di Ghiffa, sito UNESCO di una bellezza unica. Gli atleti raggiungeranno la quota massima di 450 metri slm in località Novaglio, per poi completare le proprie fatiche a Verbania. Ad imporsi un anno fa nella veloce prova d'ingresso Francesco Guglielmetti (GS Fulgor Prato Sesia) e Nora Gilardi, portacolori di Atletica Susa, sedicesima assoluta.

Trattandosi di percorsi dall’alto profilo tecnico, è previsto un equipaggiamento obbligatorio oltre ad uno consigliato, entrambi consultabili sulla pagina web ufficiale di UTLM (https://utlm.it). Gli atleti che porteranno a termine la WILD riceveranno quattro punti ITRA, gli iscritti alla BRAVE ne riceveranno tre, due spetteranno ai concorrenti della SCENIC, mentre la SUNSET consente ai suoi iscritti di aggiungere un singolo punto ITRA al proprio carniere.

© UTLM

PACCO-GARA

Sport PRO-MOTION ASD vuole fare in modo che gli atleti possano rivivere le emozioni della gara durante i propri allenamenti. Per questo ha pensato a diversi gadgets. Il pacco-gara più ricco è quello dedicato agli iscritti alle prove lunghe: gli iscritti alla WILD 81K ed alla BRAVE 52K riceveranno una T-shirt in materiale tecnico traspirante, bianca e decorata con elementi mimetici scuri sul fianco destro. In versione maschile e femminile, riporta sul petto il nome e la data della manifestazione ed il logo per rivivere appieno le emozioni dell’evento. In pendant con gli inserti gialli della T-shirt sono i manicotti mentre la cintura portapettorale è gialla. Il pacco-gara è lo stesso per gli iscritti alla SCENIC (senza la sola cintura portapettorale), mentre i partecipanti della SUNSET 18K riceveranno la T-shirt.

© UTLM

MEDAGLIA

Per tutti la medaglia FINISHER ottenuta da legno riciclato, ricavato da alberi caduti o da materiale raccolto durante la pulizia dei boschi o da processi biologici e rotativi di taglio degli alberi. Ne è prova il fatto che il legno usato abbia i certificati FSC e PEFC®, garanzia di provenienza da piantagioni controllate e approvate seguendo precise norme di taglio e ricrescita, nel pieno rispetto del pianeta. La medaglia altro non è che l’emblematico logo di UTLM. Al centro è raffigurato il Lago Maggiore, evocato da un triangolo e - sullo sfondo - le cime stilizzate di Marona e Zeda, con un triangolo a fare da trait d’union tra lago e montagna che costituisce - stilizzato - il percorso. Completa il richiamo al paesaggio il cordino azzurro che ricorda i colori del lago e del cielo e sul quale è riportato il claim della manifestazione “From Lake to Sky… Across wilderness”, perfetto per descrivere questo percorso spettacolare immerso nella natura, ricco di panorami da abbracciare con lo sguardo e ricordare come parte di un’avventura, dove “Across Wilderness” rende omaggio al Parco Nazionale Val Grande, l’area selvaggia più vasta dell’intero arco alpino.

© Gilles Marchetto

SPORT, TURISMO E TANTO ALTRO

Non solo corsa nel DNA di Ultratrail del Lago Maggiore, grazie all’ampia offerta turistica del territorio, opportunamente messa in luce dallo staff di Sport PRO-MOTION ASD che ha sposato la mission di raccontare il proprio territorio e creare un impatto positivo a livello economico attraverso i suoi eventi sportivi. Coniugare lo sport con la cultura del territorio del Lago Maggiore, tra i laghi più belli al mondo, raccontare la bellezza e le tradizioni locali è da sempre un obiettivo imprescindibile al quale si affiancano anche la generazione di ricadute economico-promozionali sul turismo ed il rispetto dell’ambiente.

© UTLM

I PARTNERS

Confermata la partnership con HOKA, da sempre vicina a tutti gli eventi targati Sport PRO-MOTION ASD e compagna di questa nuova avventura che promette di regalare grandi emozioni. Rinnovata anche la partnership con lo Studio Fisioterapico IPhysio Rehab Center, presente sul territorio con una sede a Verbania ed una a Bracchio di Mergozzo, in provincia di Verbania. Il Centro è un riferimento per tanti campioni ed atleti amatori e mette a disposizione la sua esperienza pluriennale nel campo dei servizi fisioterapici sportivi prendendosi cura degli atleti dopo la gara: un’attenzione speciale, necessaria nelle gare di lunga percorrenza, oltre ad offrire uno speciale coupon sconto da utilizzare in una delle sedi. Corre con UTLM anche Ricola, marchio nato nel 1930 dalla pasticceria Richterich, grazie a uno spiccato spirito innovativo e ad una particolare sensibilità nei confronti della qualità. L’azienda a carattere familiare è considerata pioniera nella coltivazione delle erbe con metodi naturali. Entra quest'anno a far parte della famiglia UTLM lo sport nutrition partner Enervit, presente anche al MEHT Monterosa Est Himalayan Trail di fine luglio. Enervit - The Positive Nutrition Company - è azienda leader nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale attraverso ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di alimenti ed integratori per chi fa sport, per chi è attento al proprio benessere, per chi vuole essere in forma, secondo un approccio in-house - dall’ideazione alla sperimentazione, dalla messa a punto alla produzione - che avviene negli stabilimenti di Zelbio e di Erba (in provincia di Como). New entry 2022 di Ultra Trail del Lago Maggiore è anche FERRINO, azienda torinese di attrezzature e abbigliamento per la montagna, che da oltre centocinquant’anni accompagna gli appassionati di outdoor nelle loro avventure - appunto - all'aria aperta.