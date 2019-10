UTLAC 2019, il festival del trail

L'EVENTO

Le gare di sky e trailrunning sulle montagne che delimitano il Lago di Como sono tutte indistintamente impegnative, selettive e prestigiose. E quella che vi presentiamo riesce pure nell’intento di mettere in fila tutte queste caratteristiche: anzi le distribuisce più o meno regolarmente lungo i 37 chilometri del suo sviluppo ed i 3600 metri di dislivello positivo. Stiamo parlando di UTLAC, L’Ultra Trail del Lago di Como: una prima assoluta e quindi un vero e proprio evento, anzi due!

Ma andiamo con ordine.

UTLAC è prima di tutto uno degli appuntamenti in calendario nella prima edizione del Lecco Mountain Festival che, tra giovedì 10 e domenica 13 ottobre, porterà nella cittadina lariana alcuni dei grandi protagonisti del mondo della montagna: alpinismo classico naturalmente (due nomi su tutti: Denis Urubko ed il “mitico” Manolo), ma poi anche arrampicata, bouldering, trail e skyrunning. E, per non farsi mancare nulla ed accontentare proprio tutti, anche mountain street food (imperdibile!). Per i dettagli, il nostro consiglio è quello di consultare per tempo il sito web ufficiale della manifestazione: www.leccomountainfestival.com.

UTLAC rappresenta l’avvenimento principale del programma di sabato 12 ottobre: una lunga cavalcata da Lecco fino a Esino Lario. I numeri principali, la vera e propria carta d’identità della corsa, ve li abbiamo forniti sopra. Ora una veloce descrizione del percorso, senza pretesa di esaustività ma (crediamo) in grado di rendere un’idea quanto più possibile panoramica appinto della spettacolarità dei luoghi toccati.

La partenza di questa gara (ad inviti, ristretta a cento partecipanti) avverrà alle nove del mattino dalla centralissima Piazza Garibaldi di Lecco, nell’ambito di LMF appunto. Si fa subito rotta verso la Val Calolden e la Grigna Meridionale (la popolare “Grignetta”), raggiungendo prima Piani Resinelli (nove chilometri dal via) e poi - via Sentiero delle Foppe - il Rifugio Rosalba (14esimo chilometro di gara). Qui inizia la sezione più impegnativa, selvaggia ed “alpinistica” dell’intero itinerario, con alcuni tratti attrezzati ma difficoltà sempre piuttosto contenute, lungamente in piano e poi più decisamente in discesa. Dal Colle Valsecchi ci si addentra nella Val Scarettone e poi, attraverso la Bocchetta del Giardino e quella di Campione, si raggiungono prima l’Alpe di Campione e poi il Rifugio Antonietta al Pialeral (21 chilometri dallo start). Da qui parte il tratto centrale e “culminante” di UTLAC che, ora decisamente in salita, porta fino al Rifugio Brioschi (25esimo chilometro), posto pochi metri appena sotto la vetta della Grigna Settentrionale, a 2410 metri di quota, GPM della corsa e … termine delle salite ma non certo dell’impegno richiesto agli atleti. La discesa dal versante nord del “Grignone” verso il traguardo prevede il passaggio dal Rifugio Bogani (K28) e dall’Alpe Moncodeno, il sentiero a mezzacosta lungo il versante est della Costiera del Monte Pilastro. Quindi il Cainallo ed il rush finale nei boschi su sentiero e mulattiera fino al traguardo al Palazzetto dello Sport di Esino Lario, dove si concludono i trentasette chilometri di UTLAC. Un punto d’arrivo certo, una soddisfazione a prescindere dal livello della performance (a proposito, il tempo massimo per portare a termine la prova è nove ore) ma al tempo stesso anche … un nuovo inizio. Perché, idealmente, appena oltre il traguardo … ha inizio l’evento al quale avevamo accennato all’inizio. UTLAC infatti rappresenta una sorta di gustoso (ed impegnativo) antipasto (più propriamente un test) al Lago di Como Endurance Trail, già ora in programma per il mese di ottobre 2020 e poi a cadenza annuale. Una prova “monstre”, ad iniziare dai numeri: 270 chilometri circa e 17mila metri di dislivello positivo tutto intorno al Lario appunto, da completare nel tempo massimo di novanta ore!